Космос и кровожадные чудовища

Почему космос оказался заселенным всякими враждебными людям существами? Весьма интересный вопрос. В культуре и особенно кинематографе почему-то весьма и весьма используется этот сюжет, когда люди, при полетах на другие планеты, куда-то далеко в космос, сталкиваются там с чудовищами и вынуждены с ними сражаться.

Непосредственным поводом стал повторный выход на экраны старого, и уже классического фильма Ридли Скотта "Чужой", награжденный множеством премий и наград, и в 2002 году даже включенный в Национальный реестр фильмов США (это фильмы, имеющие культурное, историческое и эстетическое значение, которые должны храниться в Библиотеке Конгресса США, так сказать, для пущей сохранности). Фильм действительно очень хорош, и это один из лучших фантастических фильмов, особенно вместе с его продолжением "Чужие". Весь вопрос только в том, почему нам в голову усиленно вдалбливают, с применением прекрасной актерской игры и зрелищных спецэффектов, что в космосе можно встретить только таких вот "чужих", которые только и ждут, чтобы прикончить случайно залетевшего к ним человека?

Это ведь не единичный случай. Много таких фильмов, романов, игр и комиксов, в которых используется та же самая сюжетная линия: некие страшно агрессивные инопланетяне, которые хотят не то захватить Землю, не то пожрать все человечество, ну или пустить его на охотничьи трофеи, как в известном фильме "Хищник" (не менее талантливом, чем "Чужой"). Причем эта тема процветает именно в западном, американском кинематографе.

Я выдвину экстравагантную версию ответа на этот вопрос. На мой взгляд, это влияние религиозных взглядов американских протестантов, которые составляют собой ядро американского общества, формируют его идеологию и, соответственно, оказывают сильнейшее влияние на культуру, в том числе и на производство фильмов. Голливуд всегда был средством пропаганды определенных идей. Надо отметить, что это делалось хорошо, и американское кино оказывало огромное влияние на настроение умов по всему миру, хорошо известное под названием вестернизации.

Итак, если мы обратимся к поискам внеземной жизни, что было и остается на сегодняшний день, главной задачей космонавтики, астрономии и ряда связанных с ним наук, то на данный момент не обнаружено никаких признаков существования жизни на других планетах. Не говоря уже о кровожадных чудовищах. Теоретически существование жизни допустимо, поскольку в космосе спектральный анализ показал наличие сложных органических молекул, да и на планетах других звезд тоже могут быть условия, благоприятные для жизни и эволюции ее сложны и развитых форм. Важнейшее открытие последних десятилетий состоит в том, что экзопланеты есть и их множество, в том числе и такие, на которых может быть жизнь.

С точки зрения научных аргументов, существование на других планетах чудовищ, жаждущих покончить с людьми, ничем не доказывается. У нас нет ни одного прямого доказательства этому.

Потому я и думаю, что концепт внеземных чудовищ не вытекает из науки, а имеет богословское происхождение. Именно в силу этого авторитетного источника о разного рода "чужих" говорят чуть ли не как о бесспорном факте и снимают о них фильмы. Если бы откроем Библию и Книгу Бытия, в которой описывается творение всего сущего, то мы без труда заметим, что там речь идет о сотворении только Земли, в составе неба, воды и земли. Солнце, луна и звезды - это, по Книге Бытия, не отдельные объекты, а только лишь светила, установленные Творцом на небесной тверди, чтобы светить, отделять день от ночи, для знамений и так далее. Все созданные Творцом живые сущности располагаются, согласно Книге Бытия, только в воде и на земной тверди, и человек владыка их.

Мы сейчас можем к этому относиться с определенной доли иронии, но все же, в культурологическом смысле, Библия для религиозного человека - это бесспорный авторитет. для американских протестантов, которые тверды и последовательны в своей вере, тем более авторитет, не подлежащий сомнению. В обществе, в котором мировоззрение и культура основана на религиозном фундаменте протестантизма, с его твердым догматизмом, любой человек, даже не посещающий церковь, все равно впитывает эти основы мировоззрения вместе с воспитанием и образованием.

Из этого, в частности, вытекает, что все благое в мире происходит только от Творца, а то, что от него не происходит, то и не благое, и вероятнее всего, создано Сатаной в самых богопротивных целях. Астрономические открытия ХХ века, должно быть, поставили перед протестантскими богословами серьезную проблему. Если звезды - это не светильники в небесной тверди, а солнца, вокруг которых вращаются какие-то другие тела (гипотеза о существовании экзопланет высказывалась довольно давно), то есть еще какая-то вода и еще какая-то твердь, на которой, возможно, есть существа какие-то, то кто это все создал?

Для нас, испытавших сильное влияние антирелигиозной пропаганды и насаждения научного рационализма, в этом особой проблемы нет. Новейшие данные самые верные. Но если мы посмотрим на этот же вопрос с точки зрения верующего протестанта, для которого авторитет Библии абсолютно незыблем (иначе он просто отпадает от веры), то нетрудно понять, что он будет склоняться к тому, чтобы считать эти другие небесные тела и их возможных обитателей сотворенными не Творцом, а, скажем, Сатаной. О том, что эти другие небесные тела тоже сотворил и кем-то населил Творец, в Книге Бытия определенно не сказано. И точка.

Можно, конечно, попытаться перетолковать Библию в том духе, что все сущее, в том числе и недавно открытое, принадлежит Творцу. Но это реформация, которая далеко не всякому протестанту по нутру и далеко не для всех приемлема. Столь радикальные эксперименты с авторитетным источником весьма чреваты последствиями. Потому, с точки зрения верующих протестантов, лучше считать дальний космос явно неблагим местом, вероятно, сотворенным Сатаной и потому населенным всякими кровожадными чудищами.

Здесь возникает сильное несхождение точек зрения, обусловленное разным их происхождением. Для людей с мировоззрением на основе научного рационализма, в этом особой проблемы нет. Даже напротив, интересно: давайте полетим и посмотрим. На всякий случай захватим с собой ядерную бабахалку, и если инопланетяне и в самом деле окажутся весьма агрессивными и немирными, то мы их поджарим ядерным взрывом. Но вообще, научное мировоззрение (и это отражено в научной фантастике) полагает, что инопланетяне, скорее всего, будут к людям нейтральны, а если будут разумными, то даже могут отнестись к людям с познавательным интересом.

С точки зрения биологии, весьма вероятно, что инопланетные хищники (или консументы второго порядка) питаются какой-то местной животинкой. Человек для них не является пищей, поскольку, скорее всего, для них ни по виду, ни по запаху не будет походить на съедобный объект (если принимать во внимание гипотезу о том, что внеземная жизнь будет иметь существенные отличия в своей биохимии от земной жизни). И вообще, лопать инопланетное существо весьма чревато непредсказуемыми последствиями, вроде отравления или получения недружелюбных к организму бактерий. То есть, с точки зрения научного рационализма, вероятность того, что человек будет пищей для инопланетных хищников - исчезающе мала.

То же самое можно сказать и о ресурсах. Если какая-то инопланетная цивилизация достигла того уровня, что может летать в космосе куда хочет, то в их распоряжении просто неограниченные запасы энергии звезд и вещества всяких небесных тел. В том же поясе Койпера можно насобирать астероидов, достаточных, чтобы сделать две или три Земли по объему и весу. Захват ресурсов инопланетянами - это чистый абсурд.

Протестантское же мировоззрение, в рамках которого дальний космос и его возможная разумная жизнь смотрится, скорее, неблагим местом, исключает подобный интерес, поскольку, вполне очевидно, что верующему человеку очень не пристало интересоваться некими сущностями, не принадлежащими Творцу. Если задать верующему человеку вопрос, должен ли он интересоваться, скажем, чертями из ада, то будет дан ожидаемый и вполне однозначный ответ.

Вот на этой почве, на мой взгляд, и растет устойчивая тенденция изображать дальний космос как место, населенное всякими чудовищами. Она очень устойчивая, и ее влияние испытал даже Иван Ефремов. В своей "Туманности Андромеды" он поселил на планете железной звезды... чудовищ, готовых немедленно пожрать первого встречного им человека.

Это, на мой взгляд, сильный ментальный барьер, который сейчас стал ощутимо тормозить развитие космонавтики, особенно в части исследования дальнего космоса. В отношении ближнего, околоземного космоса, даже твердокаменные американские протестанты сделали некую уступку, поскольку Армстронг летал и чертей не встречал. Разумеется, что он когда-нибудь падет, и всякого рода "чужие" из талантливых фильмов займут свое место в ряду культурных артефактов, вместе с "людьми с пёсьими головами", существовавшими в мышлении людей до эпохи Великих географических открытий. Сейчас этот ментальный барьер не сколько оберегает людей от опасности и от возможного грехопадения, сколько защищает сложившееся общество и его мировоззренческие устои.



