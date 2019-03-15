 

Господа-товарищи, или Новые красно-коричневые

В нашем скучном политическом болотце случилось событие. 12 марта в думской партии «Справедливая Россия» появился новый член.

Член пока рядовой. Однако человек-то не рядовой. Это известный предприниматель и не менее известный патриот Константин Малофеев. Вступление в СР он объяснил тем, что ему всегда были близки идеи справедливости.

Пока что Малофеева взяли в справедливороссы на общих основаниях. Но обещают повышения. Дальше, правда, обещают не пущать: «Малофеев станет одним из членов президиума СР, но без перспективы на лидерство и руководящую роль». Хотя это как сказать. «КоммерсантЪ» утверждает, что «партия проведет 21 апреля внеплановый съезд, на котором могут быть внесены поправки в устав, упрощающие объединение "с патриотическими партиями", а сам Малофеев может быть назначен заместителем председателя новой структуры». 

Как бы то ни было, событие весьма интересное. И стоящее внимания.

Константин Валерьевич Малофеев (род. В 1974 г., в городе Пущино) – российский олигарх, миллиардер, основатель фонда Marshall capital partners. Его часто называют «управляющим российским рынком связи». Известен как благотворитель – он основал Фонд Святителя Василия Великого. Его часто обвиняют в финансировании восстаний на востоке Украины и связях с людьми, создавшими ЛНР и ДНР. Малофеев находится в международном розыске за финансирование войны на Донбассе. Впрочем, с российским законом у него тоже были проблемы.

Если вы подумали, что автору не нравится что-либо из вышеперечисленных фактов – вы ошибаетесь. Нет ничего плохого в том, чтобы быть миллиардером, основывать благотворительные фонды и помогать русскому восстанию на Донбассе. Даже если ради этого нужно сотрудничать с Кремлём. Что касается российских «законов», то мы все знаем, что это такое и как оно работает. То есть: у достаточно значимых и состоятельных людей проблемы с законом могут начаться только в том случае, если они наступили на ногу более значимым и состоятельным людям, нежели они сами. Это уровень феодальных разборок – «герцог Анжуйский наехал на герцога Бульонского». Само слово «закон» тут смехотворно и бессмысленно, как и категория «правоты». Ну то есть по их феодальным распоняткам кто-то более прав, а кто-то менее, но нам, обывателям, эти распонятки абсолютно чужды и неизвестны. Так что не будем об этом и говорить.

Несколько менее славными деяниями Малофеева являются его политические и общественные инициативы. Именно он был лоббистом и разработчиком системы глобального цензурирования русского интернета – летом 2011 года Малофеев создал «некоммерческую организацию» «Лигу безопасного интернета». Её целью было уничтожение свободы слова в электронных сетях – что сейчас и реализовалось в последних думских (читай – правительственных) инициативах – я имею в виду законы о запрете критики властей. Говорят, Роскомнадзор работает на программном обеспечении, созданном Лигой. Которой принадлежал сайт с замечательным по своей откровенности названием Zapret-info.gov.ru. Впрочем, ему же принадлежит православный интернет-канал «Царьград-ТВ», где регулярно озвучиваются достаточно смелые – на первый взгляд – мнения. Например, о желательности воссоздания в России монархии. Впрочем, Малофеев и позиционирует себя как православного монархиста. Он поддерживал хорошие отношения с потомками белоэмигрантов, всячески подчёркивает своё православие и даже где-то народность[1]. В общем, вполне «белый» - в современном смысле этого слова – человек.

Возникает закономерный вопрос – а что он делает в партии «Справедливая Россия»? Которая вообще-то позиционирует себя как социал-демократическая, левая сила? И как будет выглядеть левая партия с белыми монархистами? Впрочем, публика всё съест. Переформулируем вопрос: за каким хреном власть затеяла этот странный альянс бульдога с носорогом?

Собственно, эта заметка и призвана ответить на этот вопрос. А точнее – немного освежить память.

Дело в том, что право-левый (а если точнее – «советско – белогвардейский») политический альянс в новейшей российской истории уже имел место. Во всяком случае, люди при власти так считают.

Я имею в виду так называемых «красно-коричневых». Призрак которых витал над Россией в девяностые – и каковой сейчас намереваются пристроить к делу.

Само клише «красно-коричневые» (они же, в более жёстком варианте, «комунно-фашисты») было изобретено в 1993 году, чтобы заклеймить сторонников Верховного Совета, пришедшего его защищать против правительственных войск. Белый Дом успешно расстреляли, последние остатки демократии в России были уничтожены, а вот клише использовалось на протяжении всех девяностых. Идея состояла в том, что против «молодой российской демократии» - так тогда называли диктатуру старого пьяного мерзавца «ельцина» и его камарильи – выступают одновременно самые ужасные силы: «коммунисты» и «фашисты».

Разумеется, оба термина были ярлыками. «Коммунистами» в то время называли не членов КПРФ и не бешеных сталинистов, а людей, которые видели и говорили вслух, что у русских отняли даже те маленькие права и маленькое благополучие, которое они имели в семидесятые-восьмидесятые годы. Настоящих фашистов в России в ту пору вообще не было – так называли самых обыкновенных русских националистов правых взглядов (их так называют и сейчас). Впрочем, по причине бешеной травли всего национального и они сами боялись называться просто националистами – да, слово «фашист» было тогда в чём-то приемлемее. То же самое РНЕ с её слегка замаскированной свастикой и узнаваемой риторикой была массово популярна – о чём сейчас многие предпочитают не вспоминать.

Соответственно, взаимные симпатии между лагерями шли по линии признания интересов русских людей и попыток их защитить. Что более чем естественно.

Довольно часто предельным выражением «красно-коричневого синтеза» называли партию Эдуарда Лимонова. Это не совсем верно. Ранняя НБП была партия эстетическая, авангардистская. А поскольку авангардная эстетика процветает на краях политического спектра – то есть в пространстве от Филонова до д’Аннунцио – то и смешение крайне правых и крайне левых взглядов для неё органично. «Красно-коричневые» же представляли собой полную противоположность этому: это были, в сущности, воинствующие мещане, которые хотели вещей неэстетических – а именно, хорошей жизни, отсутствия национального угнетения и хоть какой-нибудь справедливости.

Гораздо ближе к реальности приложение этого термина к ранней ЛДПР. Жириновский тогда был на подъёме и всерьёз рассматривался как политик, а не как кукла, надетая на руку всесильной Администрации Президента. Риторика Владимира Вольфовича прекрасно сочетала «левые» и «правые» идеологемы, причём в их крайних формах. Секрет соединения был всё тот же: непроговорённость собственно русских интересов. Впрочем, именно Жириновскому было разрешено говорить даже об этом: его партия была и остаётся единственной, которая может легально использовать слово «русский» в агитации. Гениальная формула «мы за бедных, мы за русских» может считаться идеальным выражением красно-коричневого синтеза как такового.

Разложение красно-коричневых на плесень и липовый мёд произошло в начале двухтысячных годов, с приходом Путина и «победой» в Чечне (тогда, впрочем, кавычек никто не видел). Очень многим показалось, что Россия (и даже русский народ) и в самом деле «встают с колен». Немалая часть сочувствующих «красно-коричневым» отложилась в путинисты, а среди оставшихся начались дрязги – поскольку у проигрывающей стороны всегда начинаются дрязги. Тут-то и вспомнили, что у «красных» и «коричневых» имеются непреодолимые идеологические разногласия. Все расползлись по своим норам.

Казалось, что с темой покончено. Однако «красно-коричневый синтез» снова сложился – на этот раз по совсем неожиданному поводу. А именно – из-за событий на востоке Украины.

Сейчас уже известно, что, в отличие от крымской операции, никаких русских восстаний на территории «независимой Украины» никто не планировал. «Так вышло» - благодаря деятельности буквально считанных людей весьма странных взглядов.

Что было дальше? А дальше на Донбасс поехали добровольцы. В основном – радикалы. Причём среди них были как «белые» (буквально – убеждённые монархисты), так и «красные» (вплоть до убеждённых сталинистов). Красно-коричневые снова сложились, как части одного целого, потому что появился общий враг, одинаково отвратительный для тех и для других.

Посудите сами. Олигархически-националистическая Украина враждебна как русским националистам (потому что это антирусский национализм), так и красным интернационалистам (потому что это национализм антисоветский – первым делом украинцы начали сносить памятники Ленину) [2]. Это сближало людей достаточно, чтобы они начинали чувствовать собственную идентичность. Даже советский сталинист, если он русский, может её ощутить – особенно в экстремальной ситуации: когда над головой свистят пули, советские заглушки в голове работают хуже. Впрочем, и нерусские на той войне вели себя очень достойно – хотя бы потому, что антирусски настроенные товарищи туда не ехали.

А теперь вопрос: какие выводы их всего этого сделала Администрация Президента?

Вывод простой. Красно-коричневый синтез перспективен. Проблема только в том, что он всё время получается оппозиционным и антиправительственным. Значит, нужно создать ПРОПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ КРАСНО-КОРИЧНЕВУЮ ПАРТИЮ. Где «красные» и «белые» сойдутся не на русском национализме, а против него, а топить будут за великую Российскую Федерацию и за Путина.

Если задача стоит именно так, то дальнейшие действия властей прямо-таки предопределены. Сначала нужно потренироваться на мышах, то есть сделать одну-две право-левые патриотские организации, и посмотреть, что получится. Это было сделано: организация "Двуглавый Орёл", председатель Малофеев. (Как теперь понятно, одна голова у орла красная, другая коричневая.) Организация себя проявила хорошо. Дальше пора делать красно-коричневых из какой-нибудь легальной политической силы – которую при этом не жалко. Такая есть ровно одна – «Справедливая Россия», которая была нужна для уничтожения «Родины», а потом ей так и не нашлось никакой внятной работы. Не трогать же действительно серьёзные силы (КПРФ – ЛДПР)? Вот, значит, из них и делать будем.

Что касается программы новых Кр-Кор, она уже озвучена Малофеевым. Вот, собственно:

«Демократия — это совершенно фейковый строй... При республиканской демократической форме правления процветание народа России невозможно. А вот если Советский Союз плюс церковь и плюс монарх — будет замечательное государство... Мы православные. Это первое. Второе — мы Империя. Если мы научимся себя осознавать, во-первых, православными, во-вторых, жителями Империи — у нас все станет на свои места. Осознание того, что Россия является Империей, дает нам лекарство от всех болезней. От болезни национализма. Потому что Империя — это не национальное государство.»

Тут всё сказано. Непримиримая борьба с остатками демократических институтов и русским национализмом, возрождение советчины, советская же квазицерковь, и, наконец, «монарх» во главе всего этого – вот в чём новые господа-товарищи усматривают будущее нашей страны.

Как вам такая программа, граждане?

 

[1] Но только без национализма: русский национализм он не приемлет и всячески это подчёркивает. Впрочем, это условие sine qua non для участия в современной российской политике.

[2] Вопреки абстрактным теоретизированиям, марксизм-ленинизм вовсе не враждебен всякому национализму, а только русскому, поскольку марксизм-ленинизм и выдуман как антирусское учение, призванное уничтожить Россию и русский народ. Все остальные виды национализма – особенно антирусского – марксисты любят, ну или относятся с пониманием. В семидесятые годы выражение «национально-освободительные войны» в Третьем мире всячески одобрялись и поддерживались не только словом, но и делом (оружием, деньгами и живой силой)... Но вот антисоветский национализм для сталинистов, конечно, неприятен.

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