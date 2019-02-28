За критику судей могут ввести наказание
- 28.02.2019, 17:45,
- Новости
- 244
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Российское Судейское сообщество предложило ввести для граждан новую ответственность - за «необоснованную» критику судей. С инициативой о наказании за «скандализацию правосудия» выступил сегодня глава Совета судей РФ Виктор Момотов, сообщает «Интерфакс».
«Очевидно, назрела необходимость поставить на общественное обсуждение вопрос введения ответственности за «скандализацию» правосудия. Мы готовы подключиться к этой дискуссии, в том числе в рамках рассматриваемых сегодня законодательных инициатив, связанных с установлением административной ответственности за неуважение к институтам власти», — заявил он.
Под «скандализацией» предлагается понимать «любое действие или опубликованную информацию, рассчитанные на то, чтобы понизить авторитет судьи, повлиять на его решение, особенно если осуществляется беспорядочная и необоснованная критика, подрывающая доверие общественности к процессу отправления правосудия».
Любопытно, что именно сейчас в Госдуме идет обсуждение законопроекта о введении административной ответственности за неуважение к органам государственной власти.
АПН следит за развитием событий.