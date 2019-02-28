 

За критику судей могут ввести наказание

Российское Судейское сообщество предложило ввести для граждан новую ответственность - за «необоснованную» критику судей. С инициативой о наказании за «скандализацию правосудия» выступил сегодня глава Совета судей РФ Виктор Момотов, сообщает «Интерфакс». 

«Очевидно, назрела необходимость поставить на общественное обсуждение вопрос введения ответственности за «скандализацию» правосудия. Мы готовы подключиться к этой дискуссии, в том числе в рамках рассматриваемых сегодня законодательных инициатив, связанных с установлением административной ответственности за неуважение к институтам власти», — заявил он.

Под «скандализацией» предлагается понимать «любое действие или опубликованную информацию, рассчитанные на то, чтобы понизить авторитет судьи, повлиять на его решение, особенно если осуществляется беспорядочная и необоснованная критика, подрывающая доверие общественности к процессу отправления правосудия».

Любопытно, что именно сейчас в Госдуме идет обсуждение законопроекта о введении административной ответственности за неуважение к органам государственной власти.

АПН следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Рамзан Кадыров пытается привлечь к ответственности московских судей
» Требование Немцова о прекращении полномочий судьи Боровковой не будет удовлетворено
» Дума проголосовала за антиконституционный закон
» От судебной реформы хуже уже не будет
» Депутаты поторопились с привлечением судей к ответственности
Материал недели
Израиль как историческое европейское государство

Израиль как историческое европейское государство

Публикации
Альтернативные военные концепции: робосамолет-перехватчик

Альтернативные военные концепции: робосамолет-перехватчик

Доломаем Кыргызстан!

Доломаем Кыргызстан!

Памяти создателя НТВ

Памяти создателя НТВ

Украина: Выборы предсказуемые и непредсказуемые

Украина: Выборы предсказуемые и непредсказуемые

Слово о глубинном народе

Слово о глубинном народе

Послание о развитом капитализме

Послание о развитом капитализме

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Альтернативные военные концепции: робосамолет-перехватчик

Альтернативные военные концепции: робосамолет-перехватчик

За критику судей могут ввести наказание

  • 17:45
  • 238
Доломаем Кыргызстан!

Доломаем Кыргызстан!

Памяти создателя НТВ

Памяти создателя НТВ

Депутаты поделят СМИ на традиционные и нетрадиционные

  • 21:01
  • 374

В армии и силовых ведомствах могут вернуть обращение «господин»

  • 12:31
  • 640
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru