За критику судей могут ввести наказание

Российское Судейское сообщество предложило ввести для граждан новую ответственность - за «необоснованную» критику судей. С инициативой о наказании за «скандализацию правосудия» выступил сегодня глава Совета судей РФ Виктор Момотов, сообщает «Интерфакс».





«Очевидно, назрела необходимость поставить на общественное обсуждение вопрос введения ответственности за «скандализацию» правосудия. Мы готовы подключиться к этой дискуссии, в том числе в рамках рассматриваемых сегодня законодательных инициатив, связанных с установлением административной ответственности за неуважение к институтам власти», — заявил он.





Под «скандализацией» предлагается понимать «любое действие или опубликованную информацию, рассчитанные на то, чтобы понизить авторитет судьи, повлиять на его решение, особенно если осуществляется беспорядочная и необоснованная критика, подрывающая доверие общественности к процессу отправления правосудия».





Любопытно, что именно сейчас в Госдуме идет обсуждение законопроекта о введении административной ответственности за неуважение к органам государственной власти.





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