Что же будет с Родиной и с нами? Краткий прогноз на 2019 год

Суровые годы уходят

Борьбы за свободу страны,

За ними другие приходят —

Они будут тоже трудны.

Юлий Ким.

Канун Нового Года – подходящее время для гаданий и предсказаний будущего. Мы не хуже прочих: займёмся же этим сами.

Начнём с нашей газоспасаемой державы. Интересно же.

Начнём вот с чего. Если власть, эксперты и международные прогнозисты дружно говорят, что у нас впереди золотая эра, то, весьма вероятно, они лгут. Если же нам говорят, что впереди нас ждут трудные времена и надо затянуть пояса, то, весьма вероятно, это правда. Так вот, России абсолютно все предсказывают ОЧЕНЬ плохие времена.

При этом самое важное – то, что это первыми говорят именно те, от кого зависит наше положение.

Эксперты из Минэкономразвития, разводя руками, говорят, что экономика находится в стагнации, «потому что санкции и вообще». Нет, развитие какое-то обещают – процентик в год (то же говорят и эксперты МВФ). Однако все шапкозакидательские разговоры об «импортозамещении» и т.п. как ветром сдуло. Выснилось, что не только «искандеры» никого не пугают, но и пресловутые путинские сверхзвуковые ракеты. А вот санкции работают, как асфальтовый каток – медленно, но верно.

Так что в будущем году бюджетники и пенсионеры никаких особых добавок к обычному скудному корму не получат, и даже инфляционные компенсации вряд ли будут. Зарплаты в бюджетной сфере обещают заморозить. И это не всё – грядёт волна увольнений. Она, собственно, началась уже в прошедшем году, но полного размаха можно ожидать именно в следующем. Причём под молотки первым угодит именно российский псевдосредний класс – всякие «белые воротнички»: московские и питерские менеджеры, банковские работники, и т.п. То есть с ними будет то же, что с собачкой, которой дали кусок сала на верёвочке: собачка проглатывает сало, а потом его выдёргивают прямо из желудка. Так и здесь: вкусив краешка более-менее нормальной жизни и даже поездив по миру, эти товарищи вынуждены вновь опуститься до уровня работяг.

И на этом процесс не остановится. Прогнозируется всплекс массовой безработицы – не на проценты, а на десятки процентов. Учитывая, что наша официальная цифра – 5% - уже не вызывает никакого доверия, чаще говорят о 15%. Если учесть ещё и то, что ряд профессий в России являются скрытой формой вэлфера, можно ожидать очень скверного будущего. На улицу будут выброшены миллионы людей.

Если читатель, дойдя до этого момента, сделает вывод, что всё это приведёт к каким-то волнениям, он сильно ошибётся. Напротив, все это обстоятельства УКРЕПЛЯЮТ путинское государство. Которое вполне сознательно приняло решение опустить уровень жизни россиянчиков.

Вопреки распространённому мнению, нищие не бунтуют. Нищие заняты поисками еды, им не до протестов. Если же при этом хорошо кормить силовиков – то есть карателей, нужных именно для закошмаривания населения – ситуация становится абсолютно стабильной. Нищий и забитый народ не взбунтуется НИКОГДА. Единственное обстоятельство, которое не позволяет использовать этот приём повсеместно – так это то, что нищие продаются за медных грош и доброе слово. То есть любой иностранный шпион с мешком риса и минимальной силовой поддержкой может учинить массовый бунт. Однако России это не грозит – так как в существовании этой дойной коровы, которую мумукает весь мир, заинтересованы решительно все. Так что никто не поможет – а значит, ничего и не будет. По крайней мере, пока силовики и феесбисты лояльны существующей власти. Поэтому она будет раскармливать их любой ценой.

Впрочем, фигуру «человека с мешком риса» - у нас это Навальный – оставят. Фигура эта ложная: у Навального нет риса. Однако он нужен хотя бы в целях контроля за ситуацией – если уж даже за Навальным идут, значит, нужно что-то подкрутить. В ту или иную сторону.[1]

Что касается легальных способов выражения своего недовольства – например, выборов – то и здесь у начальства всё хорошо. Найден механизм, который позволяет справиться с протестным голосованием. Да, во Владимирской и Хабаровской областях, а также в Хакасии, оно имело место. Это мобилизовало начальство, и оно показало свою силу в Хакасии. Протестное голосование не прошло. И больше не пройдёт – поскольку все гаечки аккуратно прикручены в нужной плепорции. Это будет какое-то время работать.

Что касается излюбленного времяпрепровождения россиянских «спецслужб» - то есть закошмаривания русских – оно продолжится. В 2018 году было дело «Артподготовки» и «Нового величия». В 2019 нам тоже не дадут скучать: запугивание людишек продолжится по полной программе.

Интересные происходят в области интернета. Недозакрытие Телеграма и частичная декриминализация 282-й статьи (причём явно подразумевающая именно прекращение серьёзных уголовных дел «за лайки вКонтактике») указывает, что интернет рассматривается российскими властями как полностью подконтрольная им территория. Но расслабляться не следует: в тюрьму за лайк не посадят – так штрафами замучают.

Главным внешнеполитическим сюжетом для России будет война с Украиной. Об этом я напишу отдельную статью прямо под Новый Год, а пока перейду к международным делам.

Основным событием мирового уровня является холодная гражданская война внутри США. Если коротко – впервые за всю историю этой страны проигравшая коалиция (демократы во главе с Хиллари Клинтон) после проигрыша на выборах не ушли в тихую оппозицию, а не смирились с результатами и жаждут образцово-показательной расправы над Трампом, то есть импичмента. Что, скорее всего, разрушит политическую систему США. Но их это не беспокоит: они чувствуют «мировую поддержку» (прежде всего британскую) и искренне считают себя силами добра и света, которых остановили в полушаге от окончательной победы. Люди таких убеждений способны решительно на всё. Чудовищная антитрампистская кампания, которую они развернули, может сравниться только с «борьбой с проклятым царизмом» в России конца позапрошлого века. Когда «всё прогрессивное общество» в едином порыве разрушало Российскую Империю

Трамп является единственным президентом США за последние двести лет, который пытается выполнить все свои предвыборные обещания. На этом держится его нынешняя легитимность. Но увы – именно этого ему делать и не дают. Чтобы не ходить далеко за примером: Трамп даже не может отстроить обещанную стену между Мексикой и США, поскольку все его усилия в этом направлении саботируются.

Чтобы было понятно, о чём речь. Мексика – а точнее, её наркокартели – являются главными производителями наркотиков для Америки. Мексиканские «рабочие-нелегалы» являются теми, кто провозит – а частично и распространяет – наркоту. То же самое имеет место в России, но здесь на наркотизацию социальных низов смотрят сквозь пальцы, а 228 статью УК рассматривают как средство посадить кого угодно. В Америке же с этим и в самом деле организованно борются, особенно же с ЧУЖИМ наркотрафиком. Стена могла бы существенно облегчить решение этого вопроса. Проблема в том, что стена – как и любая другая стена, включая средневековую – это прежде всего люди.Стена не защищает сама себя, это лишь средство, позволяющее контролировать границу. Если к стене не прилагаются армейские части, она не нужна. Но если они есть, никаких особенных усилий не нужно: достаточно классического рва, земляного вала и датчиков движения (которые в американской армии регулярно списывают в огромных количествах – их бы и поставить сюда). Собственно, Трамп именно это и хотел сделать. И сделал бы, если бы не прямой саботаж – то есть требования бесконечно открытых аукционов, казуистические ограничения по использованию армии и т.п.

Ровно тем же самым, скорее всего, объясняется и анонсированный вывод войск из Сирии. Впрочем, анонсировать – не значит вывести на самом деле. Тем более, что Трамп официально передал Сирию не кому-нибудь, а Эрдогану (что означает, что курдов бросают в пасть туркам). В общем, тут всё довольно мутно. Но даже само подобное заявление – это свидетельство того, что Америку (я имею в виду настоящую, трамповскую Америку) утеснили по всем фронтам. Как и запрещённую на территории РФ организацию ИГИЛ (Халифат, как они себя называют), у которой всё очень не слава Аллаху. Как и у Трампа, который вынужден управлять Америкой через твиттер (поскольку госструктуры управляются его врагами процентов на семьдесят).

Что касается Европы. Вероятнее всего, 2019 год буде для европейцев годом КОРРЕКЦИИ КУРСА. Не смены курса – Боже упаси, они этого совсем не хотят! – а именно что коррекции. Со стороны это, вероятно, будет выглядеть как некоторое «поправение». Можно даже ожидать разговоров о «правом ренессансе». Разумеется, его не будет. Настоящих правых в Европе мало, на погоду они не влияют. А то, что есть – это так, «исполняющие обязанности». Тем не менее, те же «жёлтые жилеты» во Франции – а теперь и не только во Франции – внушают известный интерес: их требования уже пересекли черту дозволенного. Однако Европа вообще и Франция в особенности отлично умеет обновляться через бунты. Всем бы так.

Что же касается дорогих россиян – я бы посоветовал им переслушать старую песню группы «Барто». Осторожно, ненормативная лексика.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Из чего вовсе не следует, что Навальный – «кремлёвский проект» или что-то в этом роде. Сам Навальный может и не знать, для чего его используют власти – или даже знать, но считать, что он их переиграет (не сейчас, так на следующем этапе). Кстати, это не является совсем уж невозможным делом.