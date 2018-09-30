Новый образ науки: учёные – передвижники

Российской науке крайне необходимо сообщество независимых исследователей и малых (особенно провинциальных) научных коллективов. Независимых от системы РАН и крупных известных вузов, иностранных научных центров. А также независимых друг от друга.

Сама сущность науки предполагает наличие множества мнений, теорий, гипотез. Их непрерывную конкуренцию и взаимообогащение на основе принципов научной объективности. Дальнейшая централизация может привести лишь к догматическому главенству лидеров немногих центров, и, как следствие, исчезновения многообразия идей, их взаимодействия. Что противоречит самому понятию науки.

В XIX-XXвв. если монополия и существовала в рамках одного научного центра или одной страны, то альтернативы её всё же были. Но с удорожанием науки и её глобализаций угроза исчезновения интеллектуального плюрализма и науки в целом становится всё более реальной.

К тому же в нашем быстро меняющимся мире крупные научные центры также весьма уязвимы. Их исчезновение может оказаться опасным для науки как таковой. Поэтому необходимо множество центров, деятельность которых была бы гибкой и легко возобновляемой.

В качестве положительного примера для учёных здесь можно привести дореволюционных художников- передвижников, добившихся независимости от Академии Художеств зачёт взаимоподдержки и частных заказов.

Функционирование подобного сообщества может помочь интернет-ресурсы, чем-то подобные «PROFI.RU», которые могут обеспечить гибкость и мобильность организации научной деятельности. На основе этих ресурсов перспективе могут довольно быстро создаваться временные рабочие группы для конкретных проектов, государственные и коммерческие структуры находить исполнителей для своих проектов.

Тесное взаимодействие ученых внутри неиерархичной сети поможет выявить исследователей, компетентных для реализации тех или иных проектов вне какой-либо зависимости от научных степеней, званий, каких-либо «индексов».

Возможно также создания касс взаимопомощи для учёных, с возможностью для каждого члена сообщества отслеживать их содержимое в режиме реального времени.

Ресурсы должны располагать хорошо проработанными базами научной информации, которая может быть легко и быстро задействована при реализации подобных проектов. Это взаимно ссылающиеся электронные энциклопедии по различным тема и пр.. Такие базы должны иметь обратную связь со своими читателями, по заявкам которых могут читаться лекции по наиболее интересующим пользователей вопросам.

Были бы очень полезны ресурсы, независимые от каких-либо научных центров. Для современных учёных вообще очень важно находить поддержку вне академической среды: среди представителей власти и бизнеса, общественных и религиозных организаций, муниципальных образований, организаций, связанных с культурой и искусством.

Учёные – передвижники в перспективе могут предоставлять органам власти, местного самоуправления, бизнеса гораздо более дешевые и качественные услуги пол проведению прикладных исследований, чем это делают крупные научные центры. Как это всегда и бывает, при работе без посредников.

Идея учёных–передвижников не отрицает наличия крупных централизованно финансируемых научных центров, которые также совершенно необходимы. Учёные –передвижники могут, помимо всего прочего, быть «кадровым резервом» для осуществляемых там проектах, требующих привлечения специалистов со стороны.

Конечно, Сообщество учёных –передвижников непросто организовать и ещё труднее сохранить её первоначальную специфику. Например, крайне трудно будет преодолеть всевозможные конфликты и противоречия, попытки подчинить сообщество узкой группе людей. Пожалуй, ещё более опасным может оказаться жесткое разделение на немногочисленный «актив» и пассивно-потребительское «болото». Поэтому необходимо активное участие в работе сообщества всех участников. А также наличие нескольких, в том числе и конкурирующих, сообществ.

Но в любом случае, только сообщества учёных-передвижников способны сохранить необходимое для сохранения науки как таковой разнообразие идей и концепций, необходимую численность научных кадров, регулярно задействованных в исследовательской работе.