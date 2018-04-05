Госдума приняла закон о новой мере пресечения

Российские парламентарии сегодня проголосовали за введение новой меры пресечения — запрета на определенные действия. Российские парламентарии сегодня проголосовали за введение новой меры пресечения — запрета на определенные действия.





Напомним, что проект закона о введении новой меры в уголовно-процессуальный кодекс был внесен еще в 2015 году, однако принят он был лишь сегодня.





Новый закон предусматривает, что суд получит право запрещать обвиняемым выходить из дома в определенные часы, посещать определенные мероприятия, общаться с теми или иными лицами, пользоваться интернетом и управлять автомобилем.





Пакет ограничений может быть введен как полностью, так и по отдельности. Ограничительные меры могут сопутствовать также домашнему аресту или залогу.





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