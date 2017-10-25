 

Станислав Белковский стал главным политконсультантом предвыборного штаба Ксении Собчак

Известный политолог и публицист Станислав Белковский назначен главным политконсультантом в предвыборный штаб Ксении Собчак, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на главу штаба Игоря Малашенко.

Как пишет «Дождь», Станислав Белковский заявил о том, что целиком и полностью поддерживает инициативу Ксении Собчак. «Вы знаете, я постоянный участник несанкционированного митинга. Этот митинг называется моя жизнь», — сообщил политолог. Он также поддержал ее решение не раскрывать имена тех, кто финансировал ее компанию: «Ну, знаете, если бы Ксения Анатольевна раскрыла источники финансирования, я бы разочаровался и не стал за нее голосовать».

На исход выборов выдвижение Ксении Собчак, по его мнению, повлиять не сможет: «Работает на руку Кремля все, потому что президентом будет Владимир Владимирович Путин».

Напомним читателям, что ранее также стало известно, что за кампанию Собчак в интернете будет отвечать Виталий Шкляров, работавший со штабами Ангелы Меркель, Барака Обамы, и Берни Сандерса. За сбор подписей и работу с волонтерами будет отвечать политтехнолог Алексей Ситников.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Выборы президента РФ
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