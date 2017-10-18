Ксения Собчак объявила о своих намерениях участвовать в выборах президента России

Известная телеведущая и журналист Ксения Собчак намерена принять участие в выборах президента России в 2018 году. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо Собчак, направленное в редакцию газеты.





Ранее издание уже писало о том, что в выборах, возможно, одним из участников станет женщина. Источник издания, близкий к администрации президента, называл Ксению Собчак «идеальным кандидатом», однако телеведущая тогда отказалась комментировать публикацию.





«Теперь моя позиция по этому вопросу сформирована и я бы хотела изложить ее письмом на сайте «Ведомостей». Мне кажется, это будет последовательно для издания, и честь для меня — обратиться к лучшей аудитории страны», - пишет Собчак.





«Я иду на выборы, не просто как кандидат, а как рупор всех тех, кто не сможет стать кандидатом, я готова озвучивать претензии к существующей системе, которых много во всех частях политического спектра, я готова транслировать послания и левых и правых, потому что проблема коррупции, проблема неподконтрольности и несменяемости власти – больше, чем наши идеологические разногласия. Сегодня невозможно в рамках выборов нормально обсуждать решения всех наших проблем, потому что не все политические силы в равных условиях, но это значит, что мы должны активнее и громче говорить о самих проблемах. Сегодня необходимо на время забыть о наших различиях, и снова вспомнить об общности наших взглядов, и рассказать остальным, что политическая конкуренция – это нормально. Что выбирать губернаторами людей, которых вы не знаете – не обязательно. Что власть должна служить вам, а не обогащаться за ваш счет. Выборы – это инструмент политического просвещения. И оно обязательно принесет плоды. Может быть не в этом марте. Но гораздо быстрее, чем думают наши оппоненты. »





« Я приглашаю все политические силы, готовые использовать мое выдвижение как трибуну, предъявлять свои претензии к сегодняшней ситуации и власти в рамках моей кампании, потому что это не компания за Собчак, это компания против того, как устроена наша политическая и общественная жизнь сегодня. Компания Собчак, это не просто агитация «Против всех» – это, надеюсь, большая работа, разъясняющая почему мы «Против всех этих» - цитирует ее письмо газета.





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