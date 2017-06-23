Роскомнадзор готовится заблокировать Telegram

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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров обратился к администрации и пользователям мессенджера Telegram. Чиновник предупредил, что велика вероятность скорой блокировки мессенджера в России.

Обращение главы надзорного органа опубликовано на сайте организации. Чиновник утверждает, что связь с администрацией мессенджера по ключевым вопросам так и не была налажена. 

Жаров требует, чтобы Telegram прислал в Роскомнадзор заявку на включение проекта в реестр распространителей информации. Если этого не произойдет, ресурс будет принудительно заблокирован.

«В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения. Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство!» — пишет Жаров.

О том, как отреагировал на это заявление владелец Telegram Павел Дуров, пока не сообщается.

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APN.ru