Кремль в спешке дистанцируется от мэрии Москвы и проекта по сносу пятиэтажек

Вчера в ходе закрытой встречи политологов с заместителем начальника Управления внутренней политики Кремля Александром Харичевым стало известно, что федеральный центр получил указание дистанцироваться от проводимой московской мэрией скандальной программы по реновации жилого фонда столицы. По мнению чиновника, повестка муниципальных выборов в Москве, которые состоятся осенью, может сильно повлиять на федеральную повестку. Об этом сегодня сообщает агентство РБК.





Источники РБК уточнили, что представитель администрации не давал прямых оценок действиям столичных властей, а также не разъяснял, как именно, по мнению Кремля, московская повестка выборов может повлиять на федеральную.





По словам двух других участников встречи, чиновник прямо заявил, что федеральной власти стоит дистанцироваться от реновации, но президента РФ Владимира Путина при этом не упомянул.





Кроме того, ссылаясь на данные проведенных соцопросов, Харичев сообщил, что программу реновации поддерживает большинство жителей пятиэтажек, более 70%. Однко, если взглянуть на результаты опроса, проведенного лабораторией политических исследований НИУ ВШЭ на митинге 14 мая против реновации Москвы, большая часть митинговавших (более 65%) оказались жителями пятиэтажек, что никак не вяжется с утверждением представителя Кремля.





Напомним читателям, что несколько дней назад Мосгорсуд принял первый иск, который оспаривает соответствие проекта реновации Москвы Конституции РФ и Жилищному кодексу. После этого жители Москвы стали в массовом порядке подавать судебные иски к мэру Сергею Собянину и столичному правительству с требованием отменить голосование по программе реновации и признать его результаты незаконными.





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