«Оптимизация» отбросила отечественную медицину до уровня царской России

Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР) опубликовал доклад «Здравоохранение. Оптимизация российской системы здравоохранения в действии», в котором сообщил, что если темпы закрытия больниц в России сохранятся, то к 2021–2022 годам их число составит около 3 тысяч, что сопоставимо с уровнем царской России в 1913 году. Подробный обзор этого документа публикует сегодня РБК.





В период с 2000 по 2015 год количество медицинских учреждений в России сократилось в два раза, с 10,7 до 5,4 тысяч, количество коек для стационарного лечения уменьшилось в среднем на 27,5%, до 1,2 млн, а в сельской местности почти на 40%, сообщается в докладе. Для проведения расчетов, авторы использовали данные Росстата и Счетной палаты за последние 15 лет.





Тенденцию к уменьшению количества больниц и мест в них можно было бы оправдать перераспределением финансовых ресурсов на уровень поликлиник, указывают в ЦЭПРе, но в России закрываются и они.





Эксперты отмечают, что так называемая «оптимизация» привела к явному снижению доступности медицинских услуг. За 2000–2015 годы увеличилась заболеваемость населения: осложнения при беременности и родах увеличились на 39,1%, выявленные новообразования — на 35,7%, заболевания системы кровообращения — на 82,5%.





Авторы доклада провели эксперимент и попытались записаться на прием к терапевту в небольшом российском городе - в Рыбинске Ярославской области. Если бы они были настоящими пациентами, приема врача им пришлось бы ждать 21 день. Кроме того, указывают эксперты, в больницах нет самых простых лекарств — анальгина, феназепама, аскорбиновой кислоты и т.д.





Тарифы ОМС покрывают реальные затраты на оказание медицинской помощи лишь частично, пишут специалисты ЦЭПРа. Например, базовый анализ крови стоит около 300 руб., тогда как по ОМС поликлиники получают за него в среднем 70–100 руб. Из-за этого растет объем платных услуг: так, с 2005 по 2014 год он увеличился с 109,8 млрд до 474,4 млрд руб.





Действующая система страховой медицины совершенно неэффективна в России, подводят итог авторы доклада.





С учетом огромной протяженности и мало​населенной территории России, нельзя привязывать деньги к числу пациентов — это приводит к недофинансированию и «неизбежной деградации медицины в небольших городах и на селе». «Необходимо ставить вопрос о реформе страховой медицины с частичным возвращением к действовавшим ранее в СССР принципам формирования и финансирования медицинской сети», — делают окончательный вывод авторы доклада.

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