Байкальская вода скоро отправится в Китай

Власти Китая анонсировали масштабный проект по закупке пресной воды в России. Напомним, что в прошлом году эту идею предварительно одобрил Минсельхоз РФ во главе с Александром Ткачевым.





В рамках сделки планируется масштабная перекачка воды из озера Байкал в засушливые районы на западе КНР, сообщает The Guardian.





Для этих целей предлагается построить трубопровод более тысячи километров. Он пройдет от юго-западной оконечности Байкала, через Монголию, горный переход Хэси и пустыню Гоби в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, до Ланьчжоу - столицы китайской провинции Ганьсу.





Правительство РФ идею продажи пресной воды из Байкала в Китай действительно рассматривает, заявил еще в мае 2016 года глава Минсельхоза. Более того, по его словам, Россия может предложить КНР собственный проект по перекачке водных "излишков" из Алтайского края через Казахстан.





Впрочем, представители министра уточняют, что продажа водных запасов Байкала возможна только после учета все экологических рисков. Представитель Поднебесной в лице заместителя генерального секретаря Китайского института развития в свою очередь уже неоднократно заявлял, что никаких рисков нет и быть не может.





АПН следит за развитием событий.



