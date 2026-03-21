Чиновников обяжут для работы пользоваться только мессенджером "Макс", в ОП призвали "ограничить" в РФ VPN

По данным
"Форбс", чиновников в России обяжут пользоваться в рабочих целях только мессенджером "Макс", то же предусмотрено для "информирования граждан", хотя исключение сделано для "информирования граждан о работе госорганов". Существуют разные точки зрения по поводу того, насколько энергично чиновники будут исполнять данное предписание.
В то же время в пресс-службе "Яндекса" сказали, что когда доступ к сайтам "не из белого списка" будет перекрыт, информацию можно будет получать в виде ИИ-выжимки. "Поисковик работает и отвечает на запросы. Если нужные сайты входят в белые списки, можно перейти на сайт. Если же нет, информацию с сайта можно посмотреть в коротком ИИ-ответе", - сообщили
в пресс-службе.