 

Чиновников обяжут для работы пользоваться только мессенджером "Макс", в ОП призвали "ограничить" в РФ VPN

По данным "Форбс", чиновников в России обяжут пользоваться в рабочих целях только мессенджером "Макс", то же предусмотрено для "информирования граждан", хотя исключение сделано для "информирования граждан о работе госорганов". Существуют разные точки зрения по поводу того, насколько энергично чиновники будут исполнять данное предписание.
Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что в РФ нужно ограничить доступ к ВПН-сервисам, и начинать "надо с себя".
В то же время в пресс-службе "Яндекса" сказали, что когда доступ к сайтам "не из белого списка" будет перекрыт, информацию можно будет получать в виде ИИ-выжимки. "Поисковик работает и отвечает на запросы. Если нужные сайты входят в белые списки, можно перейти на сайт. Если же нет, информацию с сайта можно посмотреть в коротком ИИ-ответе", - сообщили в пресс-службе.
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Со святым на брудершафт

Со святым на брудершафт

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи \

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи "Отрочество технологии"

Capre oleum, или \

Capre oleum, или "Скорей решай, как тратить!"

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Каждый четвёртый британец не способен заменить электрическую лампочку, треть не могут перезапустить бойлер

  • 14:12
  • 317

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, Саратове, Уфе

  • 13:26
  • 367

Чиновников обяжут для работы пользоваться только мессенджером "Макс", в ОП призвали "ограничить" в РФ VPN

  • 13:09
  • 345

Экс-премьер Украины сказал, что заставить Киев пойти на уступки могут только серьёзные действия ВС РФ

  • 08:16
  • 436

В Москве "выдали предостережение" по поводу Лимоновских чтений

  • 20:10
  • 725

Украинцы внесли российских паралимпийцев в базу экстремистского сайта

  • 19:09
  • 473
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram