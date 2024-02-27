Такер Карлсон побеседовал с исполнительным директором фонда "Фридом Онлайн", и тот рассказал, как на Пентагон подействовал 2014 год

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Известный американский журналист Такер Карлсон сделал интервью с исполнительным директором фонда "Фридом Онлайн" ("Свобода онлайн") Майком Бенцем. Фонд специализируется на изучении цензуры в интернете. Бенц рассказал, что изначально Пентагон поощрял свободу слова в соцсетях, рассматривая их как инструмент для совершения цветных революций и установления удобных для США политических режимов. Однако в 2014 году, когда произошло присоединение Крыма к России и восстание в Донбассе, власти США увидели, что этот инструмент может быть использован в обе стороны. Это подстегнуло желание ввести цензуру в интернете: сперва она была направлена против "российского влияния" и нежелательных правых партий в Европе, могущих запустить массовую волну исхода из ЕС, а после избрания в президенты США Дональда Трампа -- и против политических оппонентов внутри самих Соединённых Штатов.
К разработке эффективных инструментов цензуры с использованием искусственного интеллекта было привлечено более шестидесяти американских вузов. Первоначально такие инструменты отслеживали упоминания ИГИЛ (экстремистская организация запрещена в РФ), но затем их действие было расширено на слежку за противниками ковидорегуляций и на любой дискурс, объявленный дезинформацией.
Текстовый вариант интервью можно найти здесь.
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APN.ru