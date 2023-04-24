 

"Фокс Ньюс" уволил своего самого популярного ведущего, призывавшего к здравому взгляду на Украину

Телеканал "Фокс Ньюс" внезапно, без предварительного предупреждения, уволил своего самого популярного ведущего Такера Карлсона. Вечерняя авторская программа Карлсона ("Такер Карлсон сегодня вечером") выходила с 2016 года и была бриллиантом в короне "Фокс Ньюс": её смотрели три с половиной миллиона телезрителей; своего ближайшего конкурента на канале Карлсон опережал на полмиллиона зрителей.
Однако он был уволен, причём даже для него самого это стало неожиданностью: во время последнего (как оказалось) выпуска программы в пятницу он попрощался со зрителями до следующей недели, а на своём выступлении на юбилее фонда "Наследие", где было его первое место работы, тепло говорил о своих работодателях, разрешающих ему говорить правду, несмотря на то, что она противоречит их мнению.
Также только на прошлой неделе он сделал нашумевшее интервью с одним из самых богатых людей планеты Илоном Маском, в котором Маск рассказал о своих опасениях по поводу "искусственного интеллекта".

Карлсон известен следующими взглядами:
-- отрицательным отношением к ковидорегуляциям;
-- отрицательным отношением к поддержке Украины, которую он считает авторитарным и крайне коррумпированным государством, "чёрной дырой, засасывающей наши деньги";
-- крайне отрицательным отношением к администрации президента Байдена, нелегальной миграции, воук-идеологии, пропаганде ЛГБТ, "смене пола" и попыткам отменить право на оружие;
-- скептически относится к бывшему президенту Дональду Трампу, но считает необоснованным его преследование как преступника.
Он выступает за традиционные американские ценности и негативно относится к абортам без уважительных причин.
Он вывел в эфир видео, разоблачающее официальную ложь относительно событий 6 января 2021 года (так называемый "захват Капитолия"), а также Роберта Кеннеди, заявившего (с опорой на слитую секретную информацию), что соотношение убитых украинцев и русских -- 7:1, и что американцам врут об этой войне, в то время как Украина находится на содержании США, и США не могут себе это позволить. 
 
Своими резкими, прекрасно артикулированными и полными сарказма выступлениями Такер Карлсон навлёк на себя ненависть американских демократов. Причины его увольнения не раскрываются, но акции "Фокс Ньюс" после объявления этого известия потеряли 4% стоимости. 


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