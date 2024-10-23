Саммит БРИКС в Казани как сеанс мировой психотерапии от деструктивности США.

Почему в Казани на саммите БРИКС идёт сеанс психотерапии США от маниакальной гегемонии, а также сеанс реабилитации России от последствий международного буллинга?





Мой анализ показал, что многие участники саммита БРИКС (по сути, своей представители значительной части человечества) сформулировали следующие психотерапевтические установки для всего мира, вызванные деструктивным влиянием США:





1. Психотерапия на отрицание статус-кво. То есть, обозначена на весь мир проблема статус-кво для США. Терпимость к США, к его экспансии былой не будет. По старому мир жить не будет. Все участники подтвердили многополярность мира.

2. Рационально-познавательная психотерапия мира. То есть, благодаря саммиту БРИКС выросла информированность планеты. Это удар по западной тлетворной пропаганде.

3. Психотерапия направленная на устойчивость и опору субъектов. В частности, обозначены мощные перспективы партнёрства Китай-Россия.

4. Обозначены контуры взаимодействий и коммуникаций. В частности, расчёты в нацвалюте между участниками БРИКС.

5. Психотерапия отношений и самооценки субъектов. Произошла тестовая демонстрация отношения к России. В условиях международного буллинга это актуально.

6. Психотерапия деятельностью. Совершенствование деятельности БРИКС.

7. Психотерапия когнитивных искажений. Благодаря саммиту БРИКС произошел перелом в информационной войне глобальный запад - глобальный юг. Произошла объективность восприятия России.

8. Психотерапия ролевых игр. Обозначена роль неоспоримого лидера. Китай - лидер. Обозначена новая мировая политическая активность Китая, конкурирующая с США.

9. Психотерапия самовыражением. Значительной частью участников саммита БРИКС выражена деструктивная роль США в мире. Скорректированы общие ориентиры.





Но помогает не только психотерапия, но и сама жизнь и факты. Приведу их.

Россия, будучи жертвой санкций, как никогда нуждается в ключевой и существенной поддержке стран БРИКС, но страны-участники БРИКС не являются жертвами санкций. Эта ключевая и существенная поддержка для России связана с созданием единой расчётной валюты между странами БРИКС. Эта поддержка не была получена.





По словам В.В. Путина, проект "незрелый". Об этом президент России заявил на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС. "Экономики должны быть примерно равноценны по своей структуре и эффективности, иначе мы столкнемся с теми же проблемами, которые возникли в Евросоюзе", - цитирует Путина "Интерфакс". Именно поэтому переход на единую валюту между странами БРИКС, который был предложен Россией не был поддержан.





У России есть потенциал для самостоятельного решения своих проблем и по мере разрешения этих проблем, ожидания Россией помощи и поддержки со стороны стран БРИКС будут трансформироваться и уменьшаться. При этом страны БРИКС в будущем, видя самостоятельное и успешное решение Россией своих проблем, наоборот, начнут открываться к усилению сотрудничества с Россией.











