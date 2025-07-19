 

Терпимость и комфорт в мире

Необходимо признать, что феномен Отечественной Войны для многих стран мира в условиях военно-политической экспансии США в развивающиеся страны, основательно поменялся.


 

Благодаря США в мире регулярно идут ограниченные и локальные войны, позволяющие значительной части граждан многих развивающихся стран жить в комфорте, не ожидая всеобщей мобилизации и широких бомбёжек с массовым уничтожением жителей страны как во времена агрессии фашистской Германии в Отечественной войне. Именно в этом новом формате войн заключается причина терпимости к происходящему.


 

Мир в массе своей, благодаря повышению уровня жизни на планете, превращается в пассивных наблюдателей за локальными долгосрочными войнами. Возникает вопрос насколько такой формат войн будет долгосрочным и не перерастет ли он постепенно в формат Отечественной войны с поголовной мобилизацией? Тем более, основания для такой тревоги есть.

 

На что будет делать ставку США: на то, чтобы в развивающихся странах инициировались массовые бунты и революции, вызванные уменьшением жизненного комфорта массового обывателя, вызванного внутренними социально-экономическими или внутренним военно-политическими причинами? Или ставка США и коллективного Запада будет сделана на то, чтобы в мире началась мировая война, в рамках которой будут иметь место Отечественные войны со всеобщей мобилизацией граждан, защищающих своё Отечество?


 

Утвердилось понимание, что не Россия и Украина вошли в военный конфликт, а это реальный военный конфликт России и США. США всеми правдами и неправдами создают условия для войны, в которой решалась бы проблема выживания России.

 

Благодаря нынешнему поведению Евросоюза уже повышается вероятность того, что в ближайшее Россия постепенно войдет в формат прото-отечественной войны.


 

Когда-то у нас были представления, что война между Россией и США будут в формате традиционной (гитлеро-напаленовской войны и др.) То есть, в формате нападения, аналогичного Германии в 1941 году. Это традиционные установки и в рамках этих установок мы оцениваем войну. Это заблуждение, так как мир другой и эпоха иная. И война пошла в другом формате! Возможно, в формате прото-отечественной войны?


 

Уже очевидно, что в войне с Украиной США участвуют, благодаря своему американской военному руководству. Войной руководят США. Это американские планы американского проекта. Это американские спутники и вооружения. Это американская разведка. По сути, Украина стала плацдармом США в войне с Россией.


 

Следовательно, проблема смыслостроительства России выходит на другой уровень. Необходимо ли рассматривать проблему смыслостротельства России как проблему в назревающей третьей Отечественной войне? Можно ли уже говорить, что мы подошли к проблеме выживания Отечества. Вот о чём необходимо в ближайшее время делать осмысление и строить смыслы!

 

Только такое понимание сейчас может быть эффективным в плане смыслостроительства. Верить в то, что возможна иная Россия после победы США не имеет смысла. Если бы мы верили в существование СССР после победы Германии, то СССР не исчезло бы. Поэтому США уже сделало когда-то всё, чтобы СССР исчезло. Теперь задача США направлена на исчезновение России.


 

Необходимо признать, что федеральные СМИ обходят эту самую актуальную и опасную тему. Запад и США почему-то рассчитывают на внутренний вектор, разрушающий Россию изнутри, способный уменьшить национальную безопасность нашей страны.


 

Ближайшие несколько лет будут годами объективного отношения к тому, что происходило и происходит в Европе, в частности, в плане отношений с США. Это будут годы отрезвления Европы, годами возвращения к реальности. Эти процессы начнутся с восточной Европы (Польши и др.) и постепенно перейдут на западную Европу.


 

Рассчитывать Западу и США на то, что Украина могла бы стать "ложкой" для "поедания» России, уже не приходится. Россия вовремя профилактически пресекла эти проекты США и Европы. Сырьевого российского коммунизма для Европы больше никогда не будет. Будут иные экономические основания, которые зададут новый миропорядок.


 

Западный бред, что роль экономики России в мире — это всего несколько процентов - разрушен, так как этот показатель не схватывает суть мировых экономических процессов. Россия — это нечто большее, чем Россия. Россия — это и её экономические и политические сателлиты, в лице бывших стран СССР. И феномен параллельного импорта это показал. И именно туда сейчас будут направлены санкции США.


 

Теперь не при каких условиях Россия не должна отступать от формирования собственной и самодостаточной экономики и технологий. Ответственность за то, почему Россия когда-то доверилась Западу и отошла от формирования собственной технологической базы выживания, разрушив свою экономику во времена капитуляционно-горбачевского и угарно-ельцинского периода, ещё предстоит обсуждать.


 

Проблемы свободы и демократии и их истинная роль в мире - мутная тема! Тем более, для США это стало заманухой, формируемой с целью манипуляции различными международными субъектами. Сейчас понимание этих важных процессов пересматриваются. Особенно после извращений США, которые задавали ход развитию эпохи постмодернизма.

 

 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Почти у 90% россиян есть родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне
» Что будут называть путинизмом в истории человечества?
» Поисковое движение в России получит господдержку
» Медведев взял отпуск
» В Москве прошел Парад Победы
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

О советско-российской дипломатии

О советско-российской дипломатии

ИИ как культ. Почему молчат священники?

ИИ как культ. Почему молчат священники?

Манифест пикирующего бомбардировщика

Манифест пикирующего бомбардировщика

Китайские стратагемы и США

Китайские стратагемы и США

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Терпимость и комфорт в мире

  • 18:15
  • 329

Альтернативный поисковик DuckDuckGo научился скрывать сгенерированные ИИ изображения

  • 18:10
  • 283

ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Ростовской, Запорожской, Херсонской областях и ДНР

  • 17:30
  • 297

Адвокаты проанализировали ответственность за поиск экстремистских материалов

  • 23:41
  • 455

С начала года приставы выдворили из Москвы более 8,5 тысяч мигрантов-нарушителей

  • 20:34
  • 384

Неофеодализм: разнообразие

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram