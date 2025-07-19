Терпимость и комфорт в мире

Необходимо признать, что феномен Отечественной Войны для многих стран мира в условиях военно-политической экспансии США в развивающиеся страны, основательно поменялся.





Благодаря США в мире регулярно идут ограниченные и локальные войны, позволяющие значительной части граждан многих развивающихся стран жить в комфорте, не ожидая всеобщей мобилизации и широких бомбёжек с массовым уничтожением жителей страны как во времена агрессии фашистской Германии в Отечественной войне. Именно в этом новом формате войн заключается причина терпимости к происходящему.





Мир в массе своей, благодаря повышению уровня жизни на планете, превращается в пассивных наблюдателей за локальными долгосрочными войнами. Возникает вопрос насколько такой формат войн будет долгосрочным и не перерастет ли он постепенно в формат Отечественной войны с поголовной мобилизацией? Тем более, основания для такой тревоги есть.

На что будет делать ставку США: на то, чтобы в развивающихся странах инициировались массовые бунты и революции, вызванные уменьшением жизненного комфорта массового обывателя, вызванного внутренними социально-экономическими или внутренним военно-политическими причинами? Или ставка США и коллективного Запада будет сделана на то, чтобы в мире началась мировая война, в рамках которой будут иметь место Отечественные войны со всеобщей мобилизацией граждан, защищающих своё Отечество?





Утвердилось понимание, что не Россия и Украина вошли в военный конфликт, а это реальный военный конфликт России и США. США всеми правдами и неправдами создают условия для войны, в которой решалась бы проблема выживания России.

Благодаря нынешнему поведению Евросоюза уже повышается вероятность того, что в ближайшее Россия постепенно войдет в формат прото-отечественной войны.





Когда-то у нас были представления, что война между Россией и США будут в формате традиционной (гитлеро-напаленовской войны и др.) То есть, в формате нападения, аналогичного Германии в 1941 году. Это традиционные установки и в рамках этих установок мы оцениваем войну. Это заблуждение, так как мир другой и эпоха иная. И война пошла в другом формате! Возможно, в формате прото-отечественной войны?





Уже очевидно, что в войне с Украиной США участвуют, благодаря своему американской военному руководству. Войной руководят США. Это американские планы американского проекта. Это американские спутники и вооружения. Это американская разведка. По сути, Украина стала плацдармом США в войне с Россией.





Следовательно, проблема смыслостроительства России выходит на другой уровень. Необходимо ли рассматривать проблему смыслостротельства России как проблему в назревающей третьей Отечественной войне? Можно ли уже говорить, что мы подошли к проблеме выживания Отечества. Вот о чём необходимо в ближайшее время делать осмысление и строить смыслы!

Только такое понимание сейчас может быть эффективным в плане смыслостроительства. Верить в то, что возможна иная Россия после победы США не имеет смысла. Если бы мы верили в существование СССР после победы Германии, то СССР не исчезло бы. Поэтому США уже сделало когда-то всё, чтобы СССР исчезло. Теперь задача США направлена на исчезновение России.





Необходимо признать, что федеральные СМИ обходят эту самую актуальную и опасную тему. Запад и США почему-то рассчитывают на внутренний вектор, разрушающий Россию изнутри, способный уменьшить национальную безопасность нашей страны.





Ближайшие несколько лет будут годами объективного отношения к тому, что происходило и происходит в Европе, в частности, в плане отношений с США. Это будут годы отрезвления Европы, годами возвращения к реальности. Эти процессы начнутся с восточной Европы (Польши и др.) и постепенно перейдут на западную Европу.





Рассчитывать Западу и США на то, что Украина могла бы стать "ложкой" для "поедания» России, уже не приходится. Россия вовремя профилактически пресекла эти проекты США и Европы. Сырьевого российского коммунизма для Европы больше никогда не будет. Будут иные экономические основания, которые зададут новый миропорядок.





Западный бред, что роль экономики России в мире — это всего несколько процентов - разрушен, так как этот показатель не схватывает суть мировых экономических процессов. Россия — это нечто большее, чем Россия. Россия — это и её экономические и политические сателлиты, в лице бывших стран СССР. И феномен параллельного импорта это показал. И именно туда сейчас будут направлены санкции США.





Теперь не при каких условиях Россия не должна отступать от формирования собственной и самодостаточной экономики и технологий. Ответственность за то, почему Россия когда-то доверилась Западу и отошла от формирования собственной технологической базы выживания, разрушив свою экономику во времена капитуляционно-горбачевского и угарно-ельцинского периода, ещё предстоит обсуждать.





Проблемы свободы и демократии и их истинная роль в мире - мутная тема! Тем более, для США это стало заманухой, формируемой с целью манипуляции различными международными субъектами. Сейчас понимание этих важных процессов пересматриваются. Особенно после извращений США, которые задавали ход развитию эпохи постмодернизма.



