 

Бывший директор "Интела" занялся созданием "христианского ИИ", чтобы ускорить второе пришествие Христа

Бывший генеральный директор компании "Интел" Патрик Гелсингер возглавил технологическую компанию Gloo, которая занимается созданием искусственного интеллекта с религиозными целями. По словам Гелсингера, его жизненной миссией является разработка технологии, способной «ускорить второе пришествие Христа».
Несколькими неделями ранее американский миллиардер и предприниматель Питер Тиль прочитал в Сан-Франциско четыре лекции, где назвал вероятным антихристом Элиезера Юдковского - исследователя искусственного интеллекта, считающего практически несомненным, что сильный искусственный интеллект выйдет из-под контроля и погубит человечество. По мнению Тиля, те, кто противится такому технологическому прогрессу, - приспешники антихриста. (Впрочем, председатель КНР Си Цзиньпин, по его мнению, тоже годился бы на роль антихриста, не будь он в уже преклонном возрасте.)
Ещё немного ранее "Нью-Йорк таймс" писала, что вопрос уже не в том, способен ли ИИ уничтожить человечество, а в том, "найдётся ли кто-то достаточно безрассудный, чтобы создать такую систему".

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

