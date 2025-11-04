Самое поразительное: непонятно, зачем они вообще это делают.





Ведь знают же, знают, что православная общественность в нашей стране - да и хотя бы просто сочувствующая православным, я себя отношу именно к этой части - болезненно воспринимает искусственное удаление крестов. Храмы без крестов: это храмы поруганные, что всем памятно из недавней истории. Внезапное и спекулятивное изъятие храмов с купюр. Общественное бурление и неодобрение по этому поводу - не что-то неслышное и незаметное. Не что-то, что можно просто проигнорировать.

Допустим, вы не знаете значения иконы Казанской Божьей матери для тех событий, которые мы вспоминаем и чествуем 4 ноября. Хотя можно было бы и знать. Но ведь должны же вы заинтересоваться хотя бы тем обстоятельством, что (по данным государственного ВЦИОМа) две трети россиян считают себя православными. Ну, уважьте вы две трети народа в День народного единства, а? Тем более когда это совсем, совсем ничего не стоит. Просто уважить. Просто запостить картинку с храмом и крестом, вселив удовлетворение в сердце православной общественности, - это же так несложно.





Но нет. По непонятным лично для меня причинам МИД РФ постит это

Ну зачем, а? Ну любите вы тюбетейки и папахи (кокошник, думаю, появился в этом ряду лишь потому, что совсем недавно к нему выразил симпатию президент Путин), любите пагоды, юрты и мечети (интересно, что ни один капризный девочка-дизайнер не решается сказать, что в изображении мечети ему страсть как мешает полумесяц) - ну нарисуйте рядом православный храм с крестом, а? Ведь это просто - один взмах пальцев над клавишами, - и в стране, где две трети населения считают себя православными, это должно происходить машинально, на уровне инстинктивном. Если не из уважения, так хоть из чувства самосохранения, как вы не станете плевать на человека буквально, даже если вам наплевать на него фигурально.

Но нет. Они всё равно будут рисовать вот так - наотмашь, с игнорированием православных.

Кто это делает? Девочка-дизайнер? Мальчик-дизайнер? Искусственный интеллект - что вероятнее всего? Так или иначе - это уже в привычке. ЭТО уже автоматизм.



