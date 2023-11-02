58% россиян считают, что в России "скорее есть" национальное единство

Типичный россиянин, полагающий, что народное единство в России скорее есть: женщина (61% vs. 55% мужчин), 60 лет и старше (63%), с хорошим материальным положением (69%), проживающая в городе с населением 100-500 тыс. чел. или селе (по 64%) и предпочитающая телевидение интернету (71%). Противоположными характеристиками обладают сторонники альтернативной точки зрения («народного единства в России скорее нет»): чаще это мужчины (39%), моложе 60 лет (34-39%), недовольные своим достатком (53%) и предпочитающие интернет телевидению (47%). Сохраняется в ответах и территориальная специфика. Как и в 2022 г., в меньшей степени народное единство заметно жителям мегаполисов. Мнения москвичей и петербуржцев в этот раз разделились поровну: 47% отмечают, что единство есть, 48% — что его нет.