 

58% россиян считают, что в России "скорее есть" национальное единство

Согласно опросу ВЦИОМА, 58% россиян считают, что народное единство в России "скорее есть". Считают, что в России народного единства нет, 35%. Возможно, на эти параметры несколько повлияла СВО, потому что ещё в 2021 году 61% россиян считали, что народного единства в России нет.
  • Типичный россиянин, полагающий, что народное единство в России скорее есть: женщина (61% vs. 55% мужчин), 60 лет и старше (63%), с хорошим материальным положением (69%), проживающая в городе с населением 100-500 тыс. чел. или селе (по 64%) и предпочитающая телевидение интернету (71%).
  • Противоположными характеристиками обладают сторонники альтернативной точки зрения («народного единства в России скорее нет»): чаще это мужчины (39%), моложе 60 лет (34-39%), недовольные своим достатком (53%) и предпочитающие интернет телевидению (47%).
  • Сохраняется в ответах и территориальная специфика. Как и в 2022 г., в меньшей степени народное единство заметно жителям мегаполисов. Мнения москвичей и петербуржцев в этот раз разделились поровну: 47% отмечают, что единство есть, 48% — что его нет.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ФОМ: 23% россиян довольны своим материальным положением
» 56% россиян считают, что власти озабочены только своим благополучием
» Почти во всех странах стало меньше гражданского единства, чем "до пандемии"
» 93% российских женщин осуждают многожёнство
» 64% россиян считают, что Россия сыграла решающую роль в урегулировании конфликта в Карабахе
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Блеф Байдена всемогуществом США

Блеф Байдена всемогуществом США

105 лет свердловской реформе русского письма

105 лет свердловской реформе русского письма

«Глобальный Север» Суркова и цивилизация Севера здорового человека

«Глобальный Север» Суркова и цивилизация Севера здорового человека

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Что известно о хозяевах телеграм-канала "Утро Дагестан"

  • 22:08
  • 189

Украинцы ударили по Энергодару во время ротации МАГАТЭ, Белгородская область перенимает опыт ДНР

  • 21:28
  • 181

Путин засекретил недвижимость, находящуюся в собственности государства; ратифицировано соглашение с Белоруссией о признании автоштрафов

  • 20:06
  • 231

Израиль знал о готовящемся нападении ХАМАС; Захарова назвала "антироссийским шагом" призыв к евреям не ездить на Кавказ

  • 15:17
  • 261

61% немцев не хотят принимать мусульман, в этом году РФ потратила на выдворение мигрантов 366 млн рублей

  • 14:26
  • 296

58% россиян считают, что в России "скорее есть" национальное единство

  • 14:02
  • 236
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru