Путин предсказал попытки ВСУ прорвать окружение и поручил минимизировать жертвы среди ВСУ

Президент РФ Владимир Путин предсказал, что ВСУ, попавшие в окружение на купянском и красноармейском направлениях, будут пытаться деблокировать себя. "Что касается противника, заблокированного в тех районах, о которых вы сейчас доложили: без всяких сомнений противник будет пытаться деблокировать свои группировки", - сказал
президент во время посещения пункта управления объединенной группировки войск. Он уточнил, что противник будет действовать "и извне, и из внутри, и напрямую деблокировать, и с помощью действий в близлежащих районах создать условия для этого деблокирования".