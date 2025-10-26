 

Путин предсказал попытки ВСУ прорвать окружение и поручил минимизировать жертвы среди ВСУ

Президент РФ Владимир Путин предсказал, что ВСУ, попавшие в окружение на купянском и красноармейском направлениях, будут пытаться деблокировать себя. "Что касается противника, заблокированного в тех районах, о которых вы сейчас доложили: без всяких сомнений противник будет пытаться деблокировать свои группировки", - сказал президент во время посещения пункта управления объединенной группировки войск. Он уточнил, что противник будет действовать "и извне, и из внутри, и напрямую деблокировать, и с помощью действий в близлежащих районах создать условия для этого деблокирования".
В связи с этим президент РФ поручил принять меры для сдачи в плен военных ВСУ с минимизацией человеческих жертв. Глава РФ заявил, что российские военные всегда относились к противнику с милосердием, и впредь также нужно «исходить из этого».

 

