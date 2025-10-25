Прекращено уголовное дело против автора "Солдатской правды"

Уголовное дело против военкора Михаила Полынкова, автора телеграм-канала «Солдатская правда», прекращено за отсутствием состава преступления: дело было заведено по обвинению в самовольном оставлении части, 18 июня Полынков был задержан. Однако следствие установило, что он - доброволец, и не имеет правового основания для назначения на должность в воинской части. На момент ухода добровольцем на фронт в 2022 году Полынкову было 50 лет (т.е. он никаким образом не мог быть мобилизован), выбыл он в 2023 году для лечения гепатита С.

После прекращения уголовного дела Михаил Полынков имеет право на реабилитацию и возмещение репутационных потерь.