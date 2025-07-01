 

Стала известна ситуация с Михаилом Полынковым

Канал "Солдатская правда" сообщает о ситуации с военкором Михаилом Полынковым на 01.07.2025 (18 июня он был задержан по непонятным обстоятельствам).
"Михаил в 22 году ушел добровольцем на Донбасс. На тот момент ему исполнилось 50 лет, мобилизован он не был и быть не мог по предельному возрасту и отсутствию на воинском учёте (в 45 лет снят с воинского учёта, только советский военный билет). Контракт не подписывал! То есть в юридических отношениях ни как мобилизованный, ни как контрактник не состоял! В 2023 году выбыл как доброволец на лечение гепатита С.
18.06. в 8:45 утра дверь квартиры выламывают, без предъявления обвинений и документов, люди в гражданской форме с масками на лицах, заходят на территорию квартиры, заламывают руки несопротивляющемуся Михаилу и отвозят в 517 ВСО г. Москвы, откуда он отправляется проходить ВВК (на основании чего?).
Михаил соглашается на прохождение ВВК в части Преображенского полка, так как под давлением, возможность прохождения ВВК в Преображенском полку хотя бы оставляет возможность контакта с близкими и адвокатом, пока ведется доследственная проверка.
ВВК торопят, и вместо прохождения его в эту пятницу, собирают комиссию сегодня, 1-ого июля.
НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ БОЛЕЗНИ И ВОЗРАСТ, МИХАИЛУ СТАВЯТ КАТЕГОРИЮ А.
В заключении написано, что ВВК он проходил как мобилизованный указом Президента РФ. Вопрос: Как и когда он мог быть мобилизован, если в самом Указе прописаны характеристики, по которым он не мог быть на тот момент мобилизован?
Михаила в спешном порядке отправляют в 27 бригаду в поселок Мосрентген".

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