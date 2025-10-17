В Китае участились попытки объявить Приморье изначально китайской территорией

Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратил внимание на участившиеся в Китае попытки объявить Приморье изначально китайской территорией. Этим попыткам, считает Кожемяко , необходимо активно противодействовать - в противном случае "через десять-пятнадцать лет эти материалы станут доминирующими".

Глава региона предложил включить историю Приморья отдельным разделом в школьные курсы литературы и истории. Цель — чтобы дети «понимали и любили свой край» и могли уверенно объяснить, почему Приморье никогда не было китайским. «Здесь никогда в жизни не было Китая — ни во времена Бохайского государства, ни в эпоху чжурчженей, ни позже. Это отдельная история, наша история», — подчеркнул губернатор, поручив начать подготовку учебных материалов уже к 2026 году.

