 

В Китае участились попытки объявить Приморье изначально китайской территорией

Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратил внимание на участившиеся в Китае попытки объявить Приморье изначально китайской территорией. Этим попыткам, считает Кожемяко, необходимо активно противодействовать - в противном случае "через десять-пятнадцать лет эти материалы станут доминирующими". 
Глава региона предложил включить историю Приморья отдельным разделом в школьные курсы литературы и истории. Цель — чтобы дети «понимали и любили свой край» и могли уверенно объяснить, почему Приморье никогда не было китайским. «Здесь никогда в жизни не было Китая — ни во времена Бохайского государства, ни в эпоху чжурчженей, ни позже. Это отдельная история, наша история», — подчеркнул губернатор, поручив начать подготовку учебных материалов уже к 2026 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Евгений Наздратенко возвращается на пост губернатора Приморья
» Дарькину грозят заморозки
» Приморье предпочтет Москве Токио
» Среди российских губернаторов есть психи
» Приморским краем хочет управлять уборщица
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

"Никогда не знаешь, что будет", - ответил Трамп на вопрос о возвращении Украиной освобождённых Россией территорий

  • 21:40
  • 269

Финляндия не будет давать гражданство получающим пособие мигрантам

  • 21:05
  • 316

В Китае участились попытки объявить Приморье изначально китайской территорией

  • 19:39
  • 795

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Белгородской, Брянской, Запорожской областях

  • 14:15
  • 447

Путин и Трамп встретятся в Будапеште

  • 21:43
  • 606

В США будут приветствовать мигрантов, которых можно "полностью и надлежащим образом ассимилировать"

  • 15:36
  • 641
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram