Утверждена новая Концепция миграционной политики

Власти РФ больше не считают миграцию основным способом решения демографических проблем; в новой Концепции
миграционной политики на 2026 - 2030 гг., подписанной президентом РФ Владимиром Путиным, говорится
, что "основным источником восполнения населения РФ и обеспечения национальной экономики трудовыми ресурсами должно оставаться его естественное воспроизводство". При этом "миграционная политика должна являться вспомогательным средством для решения экономических проблем", и в целом ожидается, что число въезжающих в РФ мигрантов, в том числе низкоквалифицированных, продолжит увеличиваться
. Предполагается
постепенное "повышение ответственности работодателей, привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан, возложение на работодателей обязанностей по сопровождению процесса пребывания". "Усилия органов государственной власти будут направлены на ускорение перехода к целевому организованному набору иностранных работников (прежде всего прибывающих без виз), предусматривающему возможность работы у конкретного работодателя, на конкретном рабочем месте в течение определенного срока на основании трудового договора и разрешения на работу", - сказано
в документе. Говорится
и о нежелательности "этнических анклавов и маргинализации находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц, приобретших гражданство РФ". Высказано намерение
ограничивать пребывание в стране неработающих и необучающихся членов семей мигрантов.