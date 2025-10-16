 

Утверждена новая Концепция миграционной политики

Власти РФ больше не считают миграцию основным способом решения демографических проблем; в новой Концепции миграционной политики на 2026 - 2030 гг., подписанной президентом РФ Владимиром Путиным, говорится, что "основным источником восполнения населения РФ и обеспечения национальной экономики трудовыми ресурсами должно оставаться его естественное воспроизводство". При этом "миграционная политика должна являться вспомогательным средством для решения экономических проблем", и в целом ожидается, что число въезжающих в РФ мигрантов, в том числе низкоквалифицированных, продолжит увеличиваться. Предполагается постепенное "повышение ответственности работодателей, привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан, возложение на работодателей обязанностей по сопровождению процесса пребывания". "Усилия органов государственной власти будут направлены на ускорение перехода к целевому организованному набору иностранных работников (прежде всего прибывающих без виз), предусматривающему возможность работы у конкретного работодателя, на конкретном рабочем месте в течение определенного срока на основании трудового договора и разрешения на работу", - сказано в документе. Говорится и о нежелательности "этнических анклавов и маргинализации находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц, приобретших гражданство РФ". Высказано намерение ограничивать пребывание в стране неработающих и необучающихся членов семей мигрантов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Мигрантам облегчат доступ в Сибирь и на Дальний Восток
» Николай Патрушев: рынок труда перенасыщен мигрантами с низкими профессиональными качествами
» В России отменяют квоты на иностранную рабочую силу
» В России отменят квоты на трудовых мигрантов и максимально облегчат их трудоустройство
» В Москве легализуют нелегальных мигрантов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В США будут приветствовать мигрантов, которых можно "полностью и надлежащим образом ассимилировать"

  • 15:36
  • 142

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской и Херсонской областях

  • 15:25
  • 137

Россияне взяли пять медалей на юниорском чемпионате мира по шахматам

  • 09:44
  • 320

Утверждена новая Концепция миграционной политики

  • 09:36
  • 341

По всему миру люди больше обеспокоены искусственным интеллектом, чем обрадованы

  • 21:56
  • 440

Число разоблачённых фиктивных браков с россиянами за год выросло в 10 раз

  • 20:11
  • 351
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram