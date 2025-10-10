 

В России сообщили об интересных особенностях голосования за изображения на пятисотрублёвой купюре

 

В России предположили накрутки в голосовании за «Грозный-Сити» на пятисотрублёвых купюрах. Военный блогер Юрий Подоляка выразил удивление высокой «явкой» на голосование: «Ещё пара дней и каждый житель Чечни, имеющий право голоса, проголосует за "Грозный-Сити"». 

Телеграм-канал «Два майора» обратил внимание на то, что в ночь на 10 октября за «Грозный-Сити» было подано ещё 63 тысячи голосов, что позволило ему выйти на первое место в голосовании. Авторы канала также выразили недоверие к голосованию, отдать голос в котором можно четыре раза четырьмя разными способами. Телеграм-канал "Многонационал" обратил внимание, что, по совпадению, за "Грозный-Сити" призвал голосовать участник террористической экстремистской организации.

Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно призывал голосовать за "Грозный-Сити", в том числе пообещал разыграть десять семнадцатых айфонов среди тех, кто проголосует за "Грозный-Сити" четыре раза.

Глава Центробанка, устроившего всё это интересное голосование, Эльвира Набиуллина сообщила, что она уже проголосовала, но за какое изображение - она не скажет. Она также не сказала, проголосовала ли она четыре раза. 


