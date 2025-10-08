 

В Госдуме предложили закрыть половину дефицита российского бюджета за счёт налогообложения сверхбогатых людей

 

Почти половину дефицита бюджета в России в 2025 году удалось бы закрыть только за счёт богатых людей, обложив их повышенными налогами, отметил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он пояснил, что налог на доходы физических лиц для состоятельных россиян следует повысить до 60 процентов (как во Франции), что принесёт в бюджет 2,5 триллиона рублей.

Депутат указал, что «олигархи за полгода получили 25 миллиардов долларов», но платят подоходный налог они в размере 22 процентов, «а фактически 19 процентов». «Мы сейчас не в таком положении, когда надо позволять кому-то богатеть, кому-то беднеть», — возмутился Арефьев. Он обратил внимание на то, что нынешние новации в налогообложении касаются одновременно всех граждан. Например, рост НДС с 20 процентов до 22 процентов оплатят все покупатели товаров в магазинах, а рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) ударит по ним через стоимость топлива и, следовательно, доставки товаров.

По данным Индекса миллиардеров Блумберга на 1 октября, с начала 2025 года совокупное состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось почти на 20 миллиардов долларов.

