 

В Петербурге мигрант-нелегал избил фельдшера, пришедшего ему на помощь

 

В Петербурге мигрант под воздействием наркотических веществ напал на медиков скорой помощи. 26-летний иностранец избил фельдшера, который приехал, чтобы ему помочь. Правоохранители установили, что мигрант проживает в Петербурге с нарушением российского миграционного законодательства. Его привлекли к административной ответственности, также возбуждено уголовное дело о побоях.

Совет улемов (учёных-богословов) Духовного управления мусульман России выпустил фетву, запрещающую курьерам-мусульманам возить товары, не соответствующие шариату (исламскому своду законов). 

 

Только на оказание экстренной медицинской помощи мигрантам за пять лет было потрачено 57,2 млрд рублей из российского бюджета. Так, по данным депутата Госдумы Михаила Матвеева, в 2018 году в Москве медпомощь для иностранцев обошлась бюджету в 5,6 млрд рублей. Через 2 года расходы увеличились до 10,4 млрд, а в 2021 составили 11,8 млрд. С 2018 года до июня 2024 года московский бюджет потратил свыше 42 миллиардов рублей на медицинскую помощь мигрантам, у которых отсутствует страховка. В 2022 году Минздрав РФ закладывал на лечение мигрантов 24-27 млрд рублей ежегодно (на 2026-28 гг.)

 

