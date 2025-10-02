Поздний Маркс — теоретик неофеодализма и славянофил?

Я уже писал о том, что Маркс и Энгельс в целом верно решили, что капитализм не вечен, и на его место придёт «хорошо забытое общинное старое», но с новой спецификой производства. Ведь согласно основоположникам марксизма, коммунистическое общество — это такой идеальный полис, община без первобытности, которая окончательно победила своих врагов в лице крупных собственников и их эгоистических интересов. Однако они недооценили разнообразие возможного будущего, полагая, что прогресс — не единственная возможность. А также слишком идеализировали некапиталистическое будущее в пропагандистских целях. Рассмотрим идеи собственно Карла Маркса в последние годы его жизни (а не марксистов), изложенные в набросках его письма к Вере Засулич, написанное в 1881 году:

«…Обращаясь к далёкому прошлому, мы встречаем в Западной Европе повсюду общинную собственность более или менее архаического типа; вместе с прогрессом общества она повсюду исчезла. Почему же избегнет она этой участи в одной только России? Отвечаю: потому, что в России, благодаря исключительному стечению обстоятельств, сельская община, ещё существующая в национальном масштабе, может постепенно освободиться от своих первобытных черт и развиваться непосредственно как элемент коллективного производства в национальном масштабе. Именно благодаря тому, что она является современницей капиталистического производства, она может усвоить его положительные достижения, не проходя через все его ужасные перипетии. Россия живёт не изолированно от современного мира; вместе с тем она не является, подобно Ост — Индии, добычей чужеземного завоевателя…

Если бы в момент освобождения крестьян сельская община была сразу поставлена в нормальные условия развития, если бы затем громадный государственный долг, выплачиваемый главным образом за счёт крестьян, вместе с другими огромными суммами, предоставленными через посредство государства (опять-таки за счёт крестьян) «новым столпам общества», превращённым в капиталистов,— если бы все эти затраты были употреблены на дальнейшее развитие сельской общины, то никто не стал бы теперь раздумывать насчёт «исторической неизбежности» уничтожения общины: все признавали бы в ней элемент возрождения русского общества и элемент превосходства над странами, которые ещё находятся под ярмом капиталистического строя.

Другое обстоятельство, благоприятное для сохранения русской общины (путем её развития), состоит в том, что она не только является современницей капиталистического производства, но и пережила тот период, когда этот общественный строй сохранялся ещё в неприкосновенности; теперь, наоборот, как в Западной Европе, так и в Соединённых Штатах он находится в борьбе и с наукой, и с народными массами, и с самими производительными силами, которые он порождает. Словом, перед ней капитализм — в состоянии кризиса, который окончится только уничтожением капитализма, возвращением современных обществ к «архаическому» типу общей собственности или, как говорит один американский писатель, которого никак нельзя заподозрить в революционных тенденциях и который пользуется в своих исследованиях поддержкой вашингтонского правительства,— «новый строй», к которому идёт современное общество, «будет возрождением (а revival) в более совершенной форме (in a superior form) общества архаического типа». Итак, не следует особенно бояться слова «архаический»…

Историю разложения первобытных общин (было бы ошибочно ставить их всех на одну доску; подобно геологическим образованиям и в этих исторических образованиях есть ряд типов первичных, вторичных, третичных и т. д.) ещё предстоит написать. До сих пор мы имели только скудные наброски. Во всяком случае, исследование предмета продвинулось достаточно далеко, чтобы можно было утверждать: 1) что жизнеспособность первобытных общин была неизмеримо выше жизнеспособности семитских, греческих, римских и прочих обществ, а тем более жизнеспособности современных капиталистических обществ; 2) что причины их распада вытекают из экономических данных, которые мешали им пройти известную ступень развития, из исторической среды, отнюдь не аналогичной исторической среде современной русской общины…

Есть одна характерная черта у русской «земледельческой общины», которая служит источником её слабости и неблагоприятна для неё во всех отношениях. Это — её изолированность, отсутствие связи между жизнью одной общины и жизнью других, этот локализованный микрокосм, который не повсюду встречается как имманентная характерная черта этого типа, но который повсюду, где он встречается, воздвиг над общинами более или менее централизованный деспотизм. Объединение северных русских республик доказывает, что эта изоляция, которая первоначально вызвана была, по-видимому, обширным протяжением территории, была в значительной степени закреплена политическими судьбами, пережитыми Россией со времён монгольского нашествия. Ныне этот недостаток весьма легко устраним. Следовало бы просто заменить волость, учреждение правительственное, собранием выборных от крестьянских общин, которое служило бы экономическим административным органом, защищающим их интересы.

Обстоятельством весьма благоприятным, с точки зрения исторической, для сохранения «земледельческой общины» путем её дальнейшего развития служит то, что она не только является современницей западного капиталистического производства, что позволяет ей присвоить себе его плоды без того, чтобы подчиниться его modus operandi , но что она пережила уже период, когда капиталистический строй оставался ещё незатронутым; теперь, наоборот, как в Западной Европе, так и в Соединённых Штатах он находится в борьбе и с трудящимися массами, и с наукой, и с самими производительными силами, которые он порождает,— словом, переживает кризис, который окончится уничтожением капитализма и возвращением современных обществ к высшей форме «архаического» типа коллективной собственности и коллективного производства.

Разумеется, эволюция общины совершалась бы постепенно, и первым шагом в этом направлении было бы создание для неё нормальных условий на её нынешней основе. Но ей противостоит земельная собственность, держащая в своих руках почти половину — притом лучшую — земель, не считая земель государственных. Именно поэтому сохранение «сельской общины» путём её дальнейшей эволюции совпадает с общим движением русского общества, возрождение которого может быть куплено только этой ценой. Даже с чисто экономической точки зрения Россия может выйти из аграрного кризиса только путём развития своей сельской общины; попытки выйти из него при помощи капиталистической аренды на английский лад были бы тщетны: эта система противна всем социальным условиям страны…Жизни русской общины угрожает не историческая неизбежность, не теория, а угнетение государством и эксплуатация проникшими в неё капиталистами, взращёнными за счёт крестьян тем же государством».

Да, в первую очередь бросаются в глаза существенные отличия от советского марксизма. Как от теории, так и от практики. Здесь мы видим циклизм в восприятии истории, вместо линейного прогресса — развитие по спирали. Прошлое возвращается, но в новых формах, например, вооруженное передовой техникой. Такая заранее программируемая неоархаика, новый приход свободных общин без первобытности Долгого Железного века (период античности и средневековья), но без их недостатков, вызванных давлением частной собственности и государства. Оценка общины и её перспектив весьма напоминает теорию «крестьянского социализма» А.И. Герцена, которую обычно противопоставляют марксизму. Или идеи тех же славянофилов за вычетом их высокой оценки русской монархии и православия. Русскую государственность Маркс не любил и считал опасной. Он хотел бы видеть в России негосударственный, лишенный иерархии союз общин, основанный на горизонтальных социальных связях между ними. Т.е., структуру, не могущую конкурировать с Западом…

На деле идейная связь между мировоззрение Карла Маркса, Герцена и славянофилов не случайна. Она берёт истоки в немецком романтизме, который повлиял очень на многое и многих. И который отличался интересом к народному быту и старине, идеализацией германских общин без первобытности, как городских, так и сельских. Немецкий романтизм во многом помог и формированию славянофильской идеологии в России (представления об уникальной душе народа и пр.). В соответствии с этим идейным направлением Маркс вполне признает и всячески поддерживает особый путь развития России! Путь, ведущий к укреплению и развитию общинного начала, а не к его ликвидации. Это идеи, прямо противоположные основному направлению советского марксизма — ленинизма. Помимо братьев по немецкому романтизму, здесь немало общего с анархизмом.

Примечательно, что со временем основоположник марксизма стал значительно мягче относиться к русским, особенно со времён Крымской войны и польского восстания 1863 — 1864 гг. Государственность России Маркс по — прежнему не переваривал, но русских стал воспринимать явно более позитивно. Взять хотя бы появление идейных пересечений с Герценым, по отношению к которому он ране позволял русофобские демарши и критиковал за «панславизм».

Но всё это оказалось очень далеким от реалий России и нашего марксизма. Начнём с того, что само письмо было вызвано тем, что для многих социал — демократов в России были характерны более привычные нам представления об учении Маркса — Энгельса (не циклизм, а линейный прогресс; изживание традиционного уклада, той же общины). По-другому в России и строили социализм. Идея Маркса о том, что сельские общины без первобытности объединяться в гигантскую безгосударственную сеть и будут выменивать сельхозтехнику на продукты у таких же городских общин оказалась социалистической утопией. Есть версия, что Ленин надеялся на что-то подобное в первые месяцы советской власти, но быстро всё понял…

Маркс в общем верно предполагал приход неоархаики в новых условиях и с новой техникой. Но его часто критикуют за то, что он недооценили силу и гибкость капитализма, его способность меняться и приспосабливаться. И критикуют правильно.

Но недооценил Маркс не только капитализм, но и государство. Точнее, теснейшую связь сильного, эффективного бюрократического государства с индустриальным укладом: крупным производством, системой образования, массовой культурой и обществом. Без мощной бюрократической надстройки над обществом «всё это» невозможно. Необходима машина, собирающая колоссальные средства на общественные нужды, обеспечивающая безопасность, развивающая пути сообщения. Там «машины» у крестьян были, где государство работало. Неважно, при капитализме или социализме. Возможно, скоро всё будет по-другому, но это уже с опорой на технологии 21 века. Маркс слишком забегал вперёд, неоархаика не совместима с массовым индустриальным обществом.

А в 20 веке потребность в «машинах» и безопасности потребовало от большевиков государства, причём максимально сильного, самодостаточного и агрессивного. Поскольку, например, социализма большинство не хотело. При отсутствии частной собственности на землю огромное количество крестьян было именно коммерсантами, пусть и мелкими. А общину использовали для лоббирования своих бизнес — интересов. Причём не только богачи!

Пришлось коммунистам государство возводить в абсолют и бороться с прошлым, традицией как враждебной стихией, корнем будущей гибели своего режима.

А Карл Маркс был неоднозначным мыслителем, чьё мировоззрение со временем менялось. Оно уходило корнями в мощную традицию, включающую в т.ч. веру в неизбежное возвращение прошлого. Марксисты, проклявшие традиционный уклад во всех проявлений, отмежевавшиеся от анархизма и древних крестьянских утопий появились уже позже…

