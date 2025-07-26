 

В Омской области появилось первое историческое поселение, под Калининградом проходит семейный фестиваль

Село Ингалы, основанное около 1600 года, стало первым в Омской области населённым пунктом, включённым в федеральный реестр исторических поселений. В 1763 году через Ингалы был проложен Московско-Сибирский тракт, который соединил европейскую часть России с Китаем. В Ингалах были крупные торговцы и купцы. Часть исторических построек, например, лавка купца Кожевникова (семья владела сыроваренным заводом) и магазин Чередова, владельца маслодельного завода, построенные на рубеже XIX-XX веков, признаны объектами культурного наследия. 

 

Под Калининградом в посёлке Романово в "сказочной деревне Холмогорье" 26-27 июля проходит семейный межрегиональный фестиваль "Сказки тридевятого царства". Запланирован парад театров. "Сказочная деревня "Холмогорье" - интерактивный парк для семейного отдыха, находится в живописном месте на берегу озера в поселке Романово. Здесь живут свои холмогорские сказочные персонажи - Горыныч, гуси-лебеди, медведь Потапыч, конек Горбунок, есть улица мастеров с маленькими уютными домиками-мастерскими, волшебный лес полный чудес", - пишет ТАСС.


 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Нижнем Новгороде пройдёт фестиваль уличных театров, в Орловской области -- военно-исторический
» В Вятке выставка дымковской игрушки, в Перми фестиваль уличных театров, фестивали в Новгороде и Каргополе
» В Вологодской области проходит фестиваль реконструкторов "Небо славян", под Новгородом фестиваль "Княжья братчина"
» Пожарным удалось спасти деревянную колокольню XVII века
» Колчаку в очередной раз "отказали в реабилитации"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

О советско-российской дипломатии

О советско-российской дипломатии

ИИ как культ. Почему молчат священники?

ИИ как культ. Почему молчат священники?

Манифест пикирующего бомбардировщика

Манифест пикирующего бомбардировщика

Китайские стратагемы и США

Китайские стратагемы и США

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Омской области появилось первое историческое поселение, под Калининградом проходит семейный фестиваль

  • 20:16
  • 92

В Нефтеюганске мигранты напали на полицейских, в Нижегородской области цыгане дважды ограбили 90-летнюю женщину

  • 16:47
  • 216

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Ростовской, Брянской, Курской, Белгородской, Херсонской областях, Ингушетии и ЛНР

  • 08:38
  • 487

Нейросеть "Гигачат" от "Сбербанка" тоже оказалась непатриотичной

  • 16:52
  • 542

Доля православной молодёжи в России значительно выросла

  • 15:36
  • 470

В Туве пройдёт фестиваль русской культуры, в России появятся детские площадки на основе русских игрушек

  • 15:11
  • 456
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram