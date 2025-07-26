В Омской области появилось первое историческое поселение, под Калининградом проходит семейный фестиваль

Село Ингалы, основанное около 1600 года, стало первым в Омской области населённым пунктом, включённым в федеральный реестр исторических поселений. В 1763 году через Ингалы был проложен Московско-Сибирский тракт, который соединил европейскую часть России с Китаем. В Ингалах были крупные торговцы и купцы. Часть исторических построек, например, лавка купца Кожевникова (семья владела сыроваренным заводом) и магазин Чередова, владельца маслодельного завода, построенные на рубеже XIX-XX веков, признаны объектами культурного наследия.

Под Калининградом в посёлке Романово в "сказочной деревне Холмогорье" 26-27 июля проходит семейный межрегиональный фестиваль "Сказки тридевятого царства". Запланирован парад театров. "Сказочная деревня "Холмогорье" - интерактивный парк для семейного отдыха, находится в живописном месте на берегу озера в поселке Романово. Здесь живут свои холмогорские сказочные персонажи - Горыныч, гуси-лебеди, медведь Потапыч, конек Горбунок, есть улица мастеров с маленькими уютными домиками-мастерскими, волшебный лес полный чудес", - пишет ТАСС.