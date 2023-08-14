 

В Нижнем Новгороде пройдёт фестиваль уличных театров, в Орловской области -- военно-исторический

 

В Нижнем Новгороде в День города (18 и 19 августа) в парке «Швейцария» состоится фестиваль уличных театров «Улица». 

Впервые в нём примет участие театр из Эквадора, также участниками «Улицы» также станут девять театров из семи городов России.

 

 

В селе Сабурово Орловской области 9 сентября пройдёт большой военно-исторический фестиваль "Сабуровская крепость"Восемь площадок исторических реконструкций представят эпохи: "Княжеский стан XIII века", "Крымское ханство", "Русское царство XVI-XVII веков", "Эпоха Петра Великого", "Отечественная война 1812 года", "Первая мировая война", "Великая Отечественная война" и "Афганистан". Также на фестивале пройдёт концерт, состоятся конные состязания и показательные выступления московских стрельцов, пройдёт реконструкция боя из войны в Афганистане и реконструкция сражения из Великой Отечественной войны. Гости также увидят выставку ретротехники и военной техники времен Великой Отечественной войны, завершится фестиваль праздничным вечерним салютом. Будут работать мастерские: ткацкая, прядение на веретене, гончарная, ювелирная, книжная миниатюра, старинные музыкальные инструменты и настольные игры. Религиозная программа праздника включает божественную литургию и всенощное бдение в Свято-Михайло-Архангельском храме.


В Карачаево-Черкесии с 19 августа по 16 сентября пройдёт фестиваль «Притяжение» (фестиваль воздушных шаров, концерт электронной музыки, гастрофестиваль, спортивные состязания).

 


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