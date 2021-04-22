Пожарным удалось спасти деревянную колокольню XVII века

Пожарные смогли спасти колокольню церкви XVII века в деревне Цивозерский Погост Архангельской области, где огонь уничтожил более десятка домов.

Цивозерский Погост расположен в правобережье Северной Двины, деревня в основном необитаема, но некоторые дома периодически используются как дачи. В ней находятся два памятника культурного наследия: церковь Петра и Павла 1856 года и деревянная колокольня Церкви Флора и Лавра 1658 года постройки (сама церковь не сохранилась), которая считается одним из лучших образцов деревянных колоколен Русского Севера.

21 апреля в деревне случился пожар, сгорела большая часть подворий и купол церкви (признана объектом культурного наследия федерального значения), но деревянную колокольню удалось отстоять, повреждений она не получила.







