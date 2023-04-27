 

Сергей Миронов проверил нейросеть Сбербанка и обнаружил удивительные вещи

26 апреля руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обнаружил, что нейросеть Сбербанка "Кандинский" (Kandinsky) отказывается выдавать изображение российского флага, зато прекрасно выдаёт изображения украинского и американского флагов. Есть и другие неожиданные моменты:
– при запросе «Донбасс – это Россия» и «Я люблю Донбасс» на картинках преобладают цвета украинского флага;
– при запросе «я Z-патриот» сформировано изображение существа, напоминающего зомби, и т. д.
"Можно предположить, что при создании Kandinsky были использованы и непереработанные разработки недружественных государств, ведущих информационную и ментальную войну против нашей страны, -- предположил Миронов и направил на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова официальное письмо по вопросу проверки деятельности ПАО «Сбербанк».
Уже к вечеру 26 апреля нейросеть Сбербанка стала выдавать картинку флага РФ "в 100% из 100%", что Миронов счёл "прекрасным результатом нашей дискуссии" и готов отозвать обращение в прокуратуру.
Вижу, что Сбербанк уважает мнение других людей и прислушивается к критическим замечаниям. Мы договорились, что моя позиция по этике и развитию моделей в контексте ценностей нашей страны будет услышана разработчиком, будет проведен внутренний содержательный аудит нейросети.  
 

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APN.ru