Искусственный интеллект Сбербанка уходит от ответа на вопрос "чей Крым"

Общественный деятель и юрист Валерия Рытвина направила генеральному прокурору РФ Игорю Краснову заявление с просьбой провести прокурорскую проверку Сбербанка в связи с использованием им программы искусственного интеллекта GigaChat, который уходит от ответов на вопросы о СВО и принадлежности Крыма.

"В июне 2024 года на сервисе GigaChat на основе искусственного интеллекта, способного общаться с пользователями в режиме диалога, принадлежащем публичному акционерному обществу "Сбербанк России" было обнаружено, что указанный интернет-сервис уходит от ответов на вопросы о том, что такое специальная военная операция (СВО), кто ее начал, какие льготы положены ее участникам, а также о том, куда входит Крым. Прошу провести прокурорскую проверку публичного акционерного общества "Сбербанк России" на предмет выявления правонарушений или преступлений, ответственность за совершение которых установлена действующим законодательством Российской Федерации".

В случае выявления правонарушений или преступлений Рытвина просит принять меры прокурорского реагирования по отношению к Сбербанку.