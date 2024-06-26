 

Искусственный интеллект Сбербанка уходит от ответа на вопрос "чей Крым"

Общественный деятель и юрист Валерия Рытвина направила генеральному прокурору РФ Игорю Краснову заявление с просьбой провести прокурорскую проверку Сбербанка в связи с использованием им программы искусственного интеллекта GigaChat, который уходит от ответов на вопросы о СВО и принадлежности Крыма.

"В июне 2024 года на сервисе GigaChat на основе искусственного интеллекта, способного общаться с пользователями в режиме диалога, принадлежащем публичному акционерному обществу "Сбербанк России" было обнаружено, что указанный интернет-сервис уходит от ответов на вопросы о том, что такое специальная военная операция (СВО), кто ее начал, какие льготы положены ее участникам, а также о том, куда входит Крым. Прошу провести прокурорскую проверку публичного акционерного общества "Сбербанк России" на предмет выявления правонарушений или преступлений, ответственность за совершение которых установлена действующим законодательством Российской Федерации".

В случае выявления правонарушений или преступлений Рытвина просит принять меры прокурорского реагирования по отношению к Сбербанку.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Герман Греф превознёс искусственный интеллект
» Экс-глава корпорации "Гугл" рассказал, каким видит развитие искусственного интеллекта
» В ЕС приняли закон, регулирующий разработку и применение искусственного интеллекта
» Сбербанк берет кредит в 750 млн. долларов
» Иванов объел военных пенсионеров
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Путин: Примите неприемлемое

Путин: Примите неприемлемое

Распад НАТО?

Распад НАТО?

Столкновение цивилизаций в миниатюре

Столкновение цивилизаций в миниатюре

Как изменить \

Как изменить "гены" избранности Гегемона?

Indika – просто отстойная игра или часть антироссийской медиа-кампании?

Indika – просто отстойная игра или часть антироссийской медиа-кампании?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Искусственный интеллект Сбербанка уходит от ответа на вопрос "чей Крым"

  • 18:41
  • 72

В Генпрокуратуре рассказали о создающих анклавы мигрантах и угрозе российской идентичности

  • 17:10
  • 142

Раскрыты схемы организации нелегальной миграции в Москве и Кемерове

  • 16:14
  • 183

Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР и ЛНР

  • 15:59
  • 168

Во Франции правый политик предложил дать белым детям будущее. Теперь ему грозит судебное преследование

  • 21:31
  • 408

23% американцев преимущественно доверяют правительству

  • 20:59
  • 285
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru