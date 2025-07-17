 

30 000 мигрантов были отловлены в рамках эксперимента; Володин призвал МВД обратить внимание на Минтруда

 

В рамках апробации новых правил пересечения иностранцами российской границы в московских аэропортах и в Оренбургской области выявлены 30 тысяч приезжих, которые пытались попасть в Россию по поддельным документам и имели ограничения на въезд или находились в розыске, отметил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии Совбеза. Эксперимент начался 1 декабря 2024 года. 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал замминистра МВД Игоря Зубова присмотреться к Минтруду из-за ситуации с мигрантами. Причиной обращения стал перечень профессий, по которому предлагается приглашать мигрантов на работу без прохождения теста по русскому языку. «Игорю Николаевичу вообще надо присмотреться к министерству труда и социальной защиты. Присмотритесь, потому что министерство внутренних дел, в том числе, имеет эту компетенцию. Откуда у них такие категории появились?» — сказал Володин. Председатель Госдумы попросил объяснить депутатам, почему в список внесены такие профессии, как водитель, соцработник, продавцы и демонстраторы одежды.


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