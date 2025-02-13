Председатель Госдумы: предложение Рособрнадзора обессмысливает тестирование детей мигрантов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что предложение Рособрнадзора о том, что для успешной сдачи тестирования на знание русского языка при приеме в школы детям мигрантов необходимо получить 30% от максимального числа баллов, обессмысливает саму цель этого нововведения. "Это девальвация норм закона, который мы приняли. Задумайтесь, при десятибальной шкале 30% - это в лучшем случае двойка. Получается формализм, фикция", - отметил Володин. Он подчеркнул, закон предполагает, что "ребенок должен знать русский язык и в школе не испытывать стресс, не создавать проблемы для других детей, а подзаконный акт издается абсолютно противоречащий духу и норме закона".





Володин поручил рабочей группе по анализу законодательства в сферах безопасности и миграционной политики, возглавляемой вице-спикером Ириной Яровой, разобраться в этом вопросе; Яровая в свою очередь назвала ситуацию вопиющей, отметив, что планирует пригласить для ее обсуждения в Госдуму представителей Рособрнадзора и министерства просвещения. Депутат от КПРФ Михаил Матвеев высказал мнение, что усилия парламентариев обнуляются этим подзаконным актом, и что об удовлетворительном знании языка может свидетельствовать сдача хотя бы половины теста, а не 30%.