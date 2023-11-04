 

В московских аэропортах могут ввести дактилоскопирование мигрантов, уже раскрыто более 2 тыс. преступлений

С 29 декабря 2021 года иностранцы, прибывшие в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение 30 календарных дней со дня въезда, либо при обращении с заявлением об оформлении патента или разрешения на работу; прибывшие на длительный период (более 90 суток) в других целях - в течение 90 календарных дней со дня въезда. Из находящихся сейчас (по данным МВД) в стране примерно 6,5 млн мигрантов процедуру дактилоскопирования прошли 4 млн, и благодаря этому удалось раскрыть более двух тысяч преступлений. Однако значительная часть прибывающих в РФ мигрантов избегают дактилоскопирования, в том числе так называемые "перевёртыши" -- лица, меняющие установочные данные. Чтобы уменьшить такую возможность, планируется ввести дактилоскопию и фотографирование прибывающих мигрантов в московских аэропортах. 
 
С начала года более 2,5 млн мигрантов и членов их семей были в РФ проверены на наличие инфекционных заболеваний, в том числе в связи со вспышками кори в начале 2023 года. "В отношении лиц, у которых выявлены инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, принимаются решения о нежелательности пребывания (проживания) данного иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ. После этого он обязан либо сам покинуть страну, либо его ждет депортация", -- говорят в Роспотребнадзоре. На сегодняшний день привито свыше 65,5% мигрантов от общего числа подлежащих вакцинации, иммунизация против кори продлится до 31 декабря 2023 года.
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