Сохранение государственных пенсий в России оказалось под вопросом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поставил под вопрос дальнейшую сохранность госпенсий в России. Об этом чиновник заявил на встрече с жителями Заводского района в Саратове, сообщает издание «Свободные новости. FreeNews-Volga».





«У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета её наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — цитирует Володина издание.





После того, как одна из жительниц усомнилась в том, что после повышения пенсионного возраста люди вообще смогут дожить до пенсии, Володин ответил ей: «Как они не доживут? А спортивные площадки для кого?».





Стоит отметить, что в случае, если отмена пенсий будет реализована, гарантированные пенсии останутся только у силовиков и чиновников, которые, кстати, не подпадают под закон о повышении пенсионного возраста.





АПН следит за развитием событий.



