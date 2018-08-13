 

Сохранение государственных пенсий в России оказалось под вопросом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поставил под вопрос дальнейшую сохранность госпенсий в России. Об этом чиновник заявил на встрече с жителями Заводского района в Саратове, сообщает издание «Свободные новости. FreeNews-Volga».

«У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета её наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — цитирует Володина издание.

После того, как одна из жительниц усомнилась в том, что после повышения пенсионного возраста люди вообще смогут дожить до пенсии, Володин ответил ей: «Как они не доживут? А спортивные площадки для кого?».

Стоит отметить, что в случае, если отмена пенсий будет реализована, гарантированные пенсии останутся только у силовиков и чиновников, которые, кстати, не подпадают под закон о повышении пенсионного возраста.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы Госдума РФ
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