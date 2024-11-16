 

Председатель Госдумы провёл опрос об ограничении зачисления в школы детей мигрантов без знания русского языка

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин запустил в своём телеграм-канале опрос в преддверии внесения законопроекта, устанавливающего ограничения на зачисление детей мигрантов в школы РФ без знания русского языка.
"Готовим к внесению законопроект, который ограничит прием в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Правильно, чтобы они перед зачислением в школы проходили предварительное тестирование?" - написал Володин, предложив три варианта ответа: "поддерживаю", "не поддерживаю" и "все равно".
К настоящему моменту 96% проголосовавших поддерживают эту инициативу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В РПЦ поддержали идею не принимать детей мигрантов в школу без знания русского
» В Карелии 39 человек отравились шаурмой; Володин считает, что низкоквалифицированные мигранты не должны везти в РФ семьи
» 84% опрошенных Володиным считают чрезмерной цифровизацию в образовании
» Депутат от Единой России предложил ограничить доступ мигрантов к социальной инфраструктуре
» В московских школах детям мигрантов будут преподавать русский как иностранный
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Победа Трампа (экспресс-анализ)

Победа Трампа (экспресс-анализ)

Удивительное обращение Маргариты Стерн

Удивительное обращение Маргариты Стерн

Пересчёт дат: по закону - всегда плюс 13 дней!

Пересчёт дат: по закону - всегда плюс 13 дней!

США планируют разобщать незападные страны между собой

США планируют разобщать незападные страны между собой

Об итогах саммита БРИКС -2024

Об итогах саммита БРИКС -2024

Русским. О том, что нельзя у нас отнять

Русским. О том, что нельзя у нас отнять

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Половина британцев считают, что Англиканскую церковь нужно упразднить

  • 11:22
  • 192

Председатель Госдумы провёл опрос об ограничении зачисления в школы детей мигрантов без знания русского языка

  • 11:02
  • 189

Британская газета опубликовала "возмутительные" высказывания будущего министра здравоохранения США и столкнулась с одобрением

  • 21:00
  • 365

В Горловке продолжается коллапс, в Белгородской области погиб мирный житель

  • 20:24
  • 288

В Абхазии протестующие взяли под свой контроль парламент, правительство и администрацию президента

  • 18:21
  • 313

Неискушённые читатели перестали различать стихи, написанные людьми и ИИ; стихи ИИ получили даже более высокие оценки

  • 14:53
  • 329
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru