Председатель Госдумы провёл опрос об ограничении зачисления в школы детей мигрантов без знания русского языка

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин запустил в своём телеграм-канале опрос в преддверии внесения законопроекта, устанавливающего ограничения на зачисление детей мигрантов в школы РФ без знания русского языка.

"Готовим к внесению законопроект, который ограничит прием в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Правильно, чтобы они перед зачислением в школы проходили предварительное тестирование?" - написал Володин, предложив три варианта ответа: "поддерживаю", "не поддерживаю" и "все равно".

К настоящему моменту 96% проголосовавших поддерживают эту инициативу.



