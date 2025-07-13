 

Государственный исторический музей собирается выпускать открытки с куполами без крестов

По информации телеграм-канала "Многонационал", Государственный исторический музей объявил о выпуске сувенирных открыток с куполами собора Василия Блаженного без крестов на них. Когда представительнице изготовителя открыток указали на норму (недавно дополнившую закон "О свободе совести и о религиозных объединениях"), согласно которой "при изображении культовых зданий и сооружений, иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), должна сохраняться религиозная символика, имеющаяся на данных объектах", она заявила, что в таком случае "купола назовут маффинами". 
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