Депутат обратил внимание на "замазывание крестов" в День Москвы

Депутат Государственной Думы РФ, профессор кафедры Российской истории Самарского университета Михаил Матвеев обратил внимание на то, что на эмблеме в честь Дня города Москвы со стилизованного изображения храма Василия Блаженного тщательно удалены кресты, вместо них на куполах как бы антенны.





"Случайностью массовое замазывание крестов на картинках в России (особенно картинок от органов власти) уже не назовешь", - отмечает депутат.