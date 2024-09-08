Депутат обратил внимание на "замазывание крестов" в День Москвы
- 08.09.2024, 10:51,
- Новости
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Депутат Государственной Думы РФ, профессор кафедры Российской истории Самарского университета Михаил Матвеев обратил внимание на то, что на эмблеме в честь Дня города Москвы со стилизованного изображения храма Василия Блаженного тщательно удалены кресты, вместо них на куполах как бы антенны.
"Случайностью массовое замазывание крестов на картинках в России (особенно картинок от органов власти) уже не назовешь", - отмечает
депутат.