ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в ДНР и Курской области

В посёлке Глушково Курской области при атаке украинского дрона ранен
мирный житель. В слободе Белой и Малом Солдатском ударами дронов повреждены
хозпостройки.
За сутки
ВСУ атаковали территорию Белгородской области 67 беспилотниками, в ходе обстрелов были выпущены 118 боеприпасов, в Грайвороне повреждён социальный объект, в Красной Яруге - два административных здания, в Октябрьском загорелся частный дом, в Борисовке повреждены церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и инфраструктурный объект связи, в сёлах Волчья Александровка и Долгое повреждены частные дома, в Шебекине и Вознесеновке - коммерческие объекты.
Группа мирных жителей подорвалась на сброшенных украинцами минах при эвакуации из села Богатырь в ДНР, одна женщина погибла
, ещё четыре человека ранены. Ранен
мужчина 1965 г.р. в Горловке.