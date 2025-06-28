 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в ДНР и Курской области

В посёлке Глушково Курской области при атаке украинского дрона ранен мирный житель. В слободе Белой и Малом Солдатском ударами дронов повреждены хозпостройки.
За сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 67 беспилотниками, в ходе обстрелов были выпущены 118 боеприпасов, в Грайвороне повреждён социальный объект, в Красной Яруге - два административных здания, в Октябрьском загорелся частный дом, в Борисовке повреждены церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и инфраструктурный объект связи, в сёлах Волчья Александровка и Долгое повреждены частные дома, в Шебекине и Вознесеновке - коммерческие объекты.
Группа мирных жителей подорвалась на сброшенных украинцами минах при эвакуации из села Богатырь в ДНР, одна женщина погибла, ещё четыре человека ранены. Ранен мужчина 1965 г.р. в Горловке.
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