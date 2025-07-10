10,5 миллионов британцев ищут психологической поддержки у искусственного интеллекта

Как пишет
британская "Дейли Мейл", уже десять с половиной миллионов британцев - примерно каждый пятый - ищут психологической поддержки у Чата GPT и других ИИ-моделей. На сегодня около пяти миллионов британцев страдают от депрессии или тревожных расстройств психики. 30% излагают искусственному интеллекту свои симптомы, надеясь, что он поставит им диагноз. 18% ищут у ИИ совета по поводу отношений. Это происходит несмотря на то, что личная информация, попадающая к ИИ, фактически больше не контролируется пользователем, даже если он удалит чат.
Компания "Майкрософт" с начала года уволила уже 15 000 сотрудников и "фиксирует один из самых прибыльных кварталов за всю историю"; 35% кода новых продуктов "Майкрософт" генерирует ИИ.
Исполнительный продюсер Xbox Games Studios Мэтт Тёрнбулл на фоне масштабных сокращений в игровом подразделении "Майкрософта" посоветовал
уволенным сотрудникам обратиться за помощью к ИИ, чтобы «смягчить эмоциональную и когнитивную нагрузку».
С начала года технологические компании США сократили из-за ИИ уже 94 000 человек.
Глава OpenAI (разработчик Чата GPT) Сэм Альтман призвал
"привыкнуть к работе с компьютером в мире, которым управляет ИИ". По его мнению, "чтобы технологии смогли понять контекст жизни человека и могли от его имени принимать обоснованные решения, придётся научиться доверять этим технологиям".