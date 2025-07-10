10,5 миллионов британцев ищут психологической поддержки у искусственного интеллекта

тобы технологии смогли понять контекст жизни человека и могли от его имени принимать обоснованные решения, придётся научиться доверять этим технологиям".

Глава OpenAI (разработчик Чата GPT) Сэм Альтман призвал "привыкнуть к работе с компьютером в мире, которым управляет ИИ". По его мнению, "ч