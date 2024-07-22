 

Рекордное число британцев страдают деменцией

По данным массовой британской газеты "Дейли Мейл", в британской системе здравоохранения (NHS) сейчас фигурируют 487432 человека с диагнозом "деменция", и это само по себе рекорд, с ростом на 12% относительно января прошлого года. 
Но NHS предполагает, что на самом деле таких людей (учитывая тех, кому пока не поставлен диагноз) ещё больше - около 750 000. Предположительно, к 2030 году их будет миллион.
Рост происходит из-за увеличения продолжительности жизни и учащения таких болезней, как сердечно-сосудистые и диабет второго типа. Эти болезни провоцируют старческое слабоумие (и не очень старческое: примерно 34 тыс. человек получили диагноз "деменция" до 65 лет). После 2020 года рост случаев диабета второго типа значительно ускорился.
Если нынешние темпы роста сохранятся, к 2040 году деменции будет на 42% больше, чем предполагалось ранее.

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