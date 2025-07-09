 

Господин назначил Украину любимой женой

 «Америка была и остаётся самым крупным донором Украины».
Официальная представительница Госдепа Тэмми Брюс. 08.07.2025

 
Итак, письмо-поздравление господину госсекретарю и надежды на "позитивную стабильность и предсказуемость" не помогли: поставки американского оружия украине продолжатся и будут наращиваться - впрочем, они, вероятно, и не прекращались. Во всяком случае, Трамп не смог вспомнить, что отдавал такой приказ. С другой стороны, ситуация по-своему как раз очень стабильна и предсказуема: какими бы ни были бахвальство и балабольство Трампа, всё неизменно возвращается к поддержке украины, это константа. 
 
Это так предсказуемо, что остаётся только глубоко и безнадежно скорбеть о том, что политологи и высшие чиновники непроницаемы для окружающей действительности. Сергей Марков продолжает рассуждать, что поставки оружия - не решение Трампа, а решение Байдена, а Трамп что, Трамп ничего. «Пока в душе Трампа не победа мира над войной и не победа войны над миром, а ничья (...) Какое решение [он] примет — никто не знает», — заключил Марков. Никто не знает, понимаете?
 
С другой стороны, и господин пресс-секретарь президента Песков рассуждает, как были бы выгодны и Москве, и Вашингтону "совместные российско-американские проекты". Они "действительно востребованы представителями бизнеса двух стран и способны принести большую прибыль". Ну, а раз большую прибыль, то можно потерпеть и поставки украине оружия. Тем более что ведь это решение ещё Байдена, а кто такой Трамп, чтобы отменять решения Байдена, верно?.. Нет, не зря я в начале прошлого ноября оптимистично ожидала победы Харрис - в этом я ошиблась, конечно, зато мотивировка у надежды была оправданная: Харрис стилистически подходит больше, в Харрис меньше балабольства и больше прямолинейности, при Харрис Пескову и Маркову было бы труднее ожидать каких-то выгод и какой-то ничьей. Хотя, наверное, они бы и тогда справились. 
 
В сущности, этот "любовный треугольник" можно рассматривать в ветхозаветном обрамлении. "И призрел Господь на Авеля и дар его, а на Каина и дар его не призрел". Отчего - непонятно. Ну зачем, зачем Западу истеричная, лживая, жестокая, склочная, туповатая украина, когда есть Россия, которая по всем параметрам лучше, честнее, пристойнее и так хочет, так хочет нравиться? Но не нравится. Всё равно мы будем поддерживать украину, и не уйдём никуда, а тебя, плохая Россия, мы не любим и не полюбим никогда. Заруби уже себе это на носу. Нет, говорят Марков, Песков и российский МИД, не зарубим, хотим плодотворно сотрудничать и получать прибыль.
 
И получается ещё так, что все готовы к затягиванию войны. В РФ это объясняют тем, что мы воюем гуманно, мы бережём людей, и своих, и украинских, поэтому "выдавливаем", "вытесняем", хотим "признания реалий на земле", а цели принудить украину к капитуляции не имеем. Но что характерно: наши враги хотят того же, готовятся к тому же. К затягиванию. Этого ждёт от нас украина. Этого ждёт от нас Макрон, пообещавший "никогда" не уходить с украины. Возможно, что этого ждёт от нас и Китай, которому затягивание конфликта выгоднее, чем его окончание победой или поражением России. После того, как обещания решить проблему кавалерийским наскоком оказались пшиком, этого же ждёт от нас и Дональд Трамп. Россия сейчас - идеальный антагонист для НАТО. Не стремящийся к победе, и при этом "большой и страшный". Что ещё важно: белый и христианский. Тех, кто убивает русских, нельзя обвинить в расизме. А православные за рубежом не устроят всех этих впечатляющих и пугающих демонстраций, какие устраивают мусульмане.
 
Внезапно, глава Россотрудничества осознал, что русская община в Азербайджане не является сколько-то пророссийской силой. Хотя он считает, что могла бы являться. Не знаю, как по мне, единственное полезное, что можно сделать с русскими общинами за рубежом, - это эвакуировать их в Россию. Зазывать и эвакуировать. Никого не оставляя за бортом, ни от кого не ожидая, что они будут защищать интересы РФ, и уж тем более пока РФ сама не определилась, что это за интересы. "Раньше у агентства не было задачи влиять", - разоткровенничался Примаков. Если у государственного агентства не было задачи влиять - чего же мы ждём от частных лиц, живущих во враждебном окружении? 
 
Итак, России придётся продолжать войну, ожидая, пока с ней будут заключать компромисс. И все её антагонисты хотят продолжать войну, а компромисс не хотят. И всю дорогу нам будут рассказывать об избавлении от иллюзий - вот только долго, слишком долго, ведь иллюзии должны были бы давным-давно истаять. Но они не истаяли. И последней из иллюзий будет надежда на компромисс. 

 

 

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