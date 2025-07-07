За полгода в России родились более миллиона детей; более 40% британских детей появились на свет у родителей-мигрантов

С начала 2025 года в России, согласно поданным документам, родились 1 057 234 детей. Мальчиков родилось чуть больше, чем девочек: 51 процентов против 49. Рождение близнецов зафиксировано чуть больше чем 7,3 тысячи раз. Средний возраст матери составил 29,8 года, отца — 29,2 года. Чаще всего для женщин это был первый ребенок — в 39 процентах случаев. В 32 процентах случаев — второй. Третьими родами это стало для 18 процентов женщин, а четвёртыми и последующими — для 11 процентов.

Как пишет "Дейли Мейл", в Британии в 2024 году 33,9% детей родились у матерей, которые родились не в Британии. Чаще всего роженицы приехали в Соединённое Королевство из Индии, Пакистана, Нигерии, Румынии и Бангладеш. Восемь из десяти районов, где матерями чаще всего становились мигрантки, находятся в Лондоне - так, в Харроу и Бренте доля матерей-мигранток превысила 77%. Доля детей, рождённых в Британии, но с хотя бы одним родителем-мигрантом, теперь составляет две пятых, особенно резкий рост отмечается с 2021 года.