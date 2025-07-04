ВСУ атакуют российские регионы, погибшая в Ростовской области, раненые в Белгородской и в Подмосковье

В поселке Долотинка Миллеровского района Ростовской области падением украинского БПЛА повреждён двухэтажный восьмиквартирный дом, обрушилась плита перекрытия, погибла
пожилая женщина. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей. В Азове БПЛА разрушил крышу
многоэтажки, где проживают 120 человек.
В посёлке Октябрьский Белгородской области дрон сдетонировал у многоквартирного жилого дома, ранены
женщина и ребёнок. За сутки
украинцы выпустили по Белгородской области 165 боеприпасов и 94 беспилотника, ранены пять мирных жителей, повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, коммерческие объекты, сельхозпредприятия, ЛЭП.
Два человека ранены
при атаке беспилотников на Сергиево-Посадский округ в Подмосковье, в пяти микрорайонах было нарушено энергоснабжение (сейчас восстановлено).
За неделю
российские военные сбили 1172 беспилотника ВСУ, также сбиты семь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, шесть реактивных снарядов системы залпового огня "Хаймарс", управляемая ракета большой дальности "Нептун", 36 управляемых авиационных бомб.