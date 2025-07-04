 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшая в Ростовской области, раненые в Белгородской и в Подмосковье

В поселке Долотинка Миллеровского района Ростовской области падением украинского БПЛА повреждён двухэтажный восьмиквартирный дом, обрушилась плита перекрытия, погибла пожилая женщина. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей. В Азове БПЛА разрушил крышу многоэтажки, где проживают 120 человек.
В посёлке Октябрьский Белгородской области дрон сдетонировал у многоквартирного жилого дома, ранены женщина и ребёнок. За сутки украинцы выпустили по Белгородской области 165 боеприпасов и 94 беспилотника, ранены пять мирных жителей, повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, коммерческие объекты, сельхозпредприятия, ЛЭП.
Два человека ранены при атаке беспилотников на Сергиево-Посадский округ в Подмосковье, в пяти микрорайонах было нарушено энергоснабжение (сейчас восстановлено).
За неделю российские военные сбили 1172 беспилотника ВСУ, также сбиты семь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, шесть реактивных снарядов системы залпового огня "Хаймарс", управляемая ракета большой дальности "Нептун", 36 управляемых авиационных бомб.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в ДНР и Курской области
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Брянской, Тамбовской областях
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области, в Брянской погиб ребёнок
» Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской и Курской областях, ДНР погибший и раненые
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Нижегородской областях
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
ИИ как культ. Почему молчат священники?

ИИ как культ. Почему молчат священники?

Манифест пикирующего бомбардировщика

Манифест пикирующего бомбардировщика

Китайские стратагемы и США

Китайские стратагемы и США

Национал-большевизм. Перезагрузка

Национал-большевизм. Перезагрузка

Станет ли Израиль триггером Третьей Мировой Войны?

Станет ли Израиль триггером Третьей Мировой Войны?

Варвары в законе

Варвары в законе

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВСУ атакуют российские регионы, погибшая в Ростовской области, раненые в Белгородской и в Подмосковье

  • 13:22
  • 77

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение о краже 6,6 млрд рублей при разработке "планшета Чубайса"

  • 06:41
  • 244

В Подмосковье мигрантки распространяли наркотики, в Москве задержали азербайджанского вора в законе

  • 20:46
  • 345

Руководители корпораций уже не скрывают, что ИИ грозит массовыми увольнениями

  • 20:22
  • 308

Нефтегазовые доходы РФ снижаются, как и выплаты нефтяникам из российского бюджета

  • 17:35
  • 336

Дело Красилова - нетривиальный, но закономерный результат

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram