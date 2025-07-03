В Подмосковье мигрантки распространяли наркотики, в Москве задержали азербайджанского вора в законе

В Подмосковье две мигрантки из Средней Азии распространяли наркотики
(делали закладки с мефедроном) на детских площадках.
В Москве задержали
азербайджанского вора в законе Вагифа Сулейманова. Его депортируют на родину, так как у Азербайджана "к нему тоже есть вопросы".
В Петербурге четверо уроженцев Дагестана связали, пытали и ограбили
79-летнего старика и его 75-летнюю жену. Бандиты арестованы, похищенные 4,6 млн рублей не найдены.
В Британии нелегальные мигранты в 24 раза чаще
совершают преступления, чем британцы.