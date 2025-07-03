В Подмосковье мигрантки распространяли наркотики, в Москве задержали азербайджанского вора в законе

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В Подмосковье две мигрантки из Средней Азии распространяли наркотики (делали закладки с мефедроном) на детских площадках.
В Москве задержали азербайджанского вора в законе Вагифа Сулейманова. Его депортируют на родину, так как у Азербайджана "к нему тоже есть вопросы".
В Петербурге четверо уроженцев Дагестана связали, пытали и ограбили 79-летнего старика и его 75-летнюю жену. Бандиты арестованы, похищенные 4,6 млн рублей не найдены. 
По данным "Русской общины", изнасилования и избиения мальчиков в лагере под Красноярском имеют черты этнического преступления.
 
В Британии нелегальные мигранты в 24 раза чаще совершают преступления, чем британцы. 

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