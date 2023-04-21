 

В Подмосковье мигранты избили и ограбили предпринимателей

 

В Подмосковье полицейские взяли под стражу пятерых уроженцев Средней Азии, которые подозреваются в нападении на предпринимателя из Китая, его российского коллегу и знакомую. Установлено, что мигранты пробрались на территорию дома одного из потерпевших, связали двух мужчин и женщину и стали требовать деньги и ценные вещи, а потом избили хозяев дома. Злоумышленники похитили ценные вещи, сейф (который не смогли взломать и выбросили), машину и три миллиона рублей. Четверых подозреваемых задержали в аэропорту Шереметьево, когда они пытались улететь за рубеж, пятого нашли по месту жительства в Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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