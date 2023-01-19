 

В Иванове мигранты распространяли наркотики, в Балашихе "иностранцы" занимались рэкетом

 

В Иванове полицейские задержали двоих выходцев из Средней Азии, у которых изъяли четыре свёртка с мефедроном. Во время досмотра их автомобиля сотрудники МВД обнаружили три пакета, в которых лежало 70 мандаринов. Внутри них эксперты нашли метадон. Начинённые метадоном мандарины мигранты прятали в условленные места, координаты которых отправляли в мессенджере наркодельцам, а те передавали сведения о локации оплатившим товар клиентам. Помимо этого в салоне авто было найдено тридцать свёртков с гашишем массой 50 граммов. Возбуждены уголовные дела, мигранты помещены в СИЗО.

 

В подмосковной Балашихе арестовали иностранных рэкетиров -- преступники похитили мужчину, избили и требовали у его родственников выкуп в 30 тыс. долларов США:

«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области судом арестованы двое иностранных граждан. Они обвиняются в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункты "а" и "з" части 2 статьи 126 УК РФ)».

 
 



 

 


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